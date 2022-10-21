ИРИ: Молодежь Тывы назвала главные события в регионе за 20 лет

Кызыльский Дворец молодежи примечателен не только своим новым отделом ЗАГС. Во дворце занимаются участники детского филиала ансамбля музыки и театра «Саяны». А будущие инженеры обучаются в технопарке «Кванториум». Помимо этого, дворец сегодня — одно из самых красивых городских зданий. В центре дворца на первом этаже хранятся камни скифского периода, стелы, на которых представлена орхоно-енисейская руническая письменность, петроглифы Мугур-Саргола, а также древние, выточенные из камня скульптуры. Они датируются VI–XII веками.