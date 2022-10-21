ИРИ: Молодежь Тывы назвала главные события в регионе за 20 лет

Как сообщает newsnn.ru, цель проекта — установить события последних 20 лет, которые больше всего повлияли на жизнь молодых россиян.
Столицей Тывы является Кызыл. В этом городе немало архитектурных и исторических памятников. И вместе с тем его облик постоянно обновляется. Там появляется немало общественных зданий социальной сферы.
Так, Республиканская больница № 1 обзавелась новым терапевтическим корпусом. Кроме того, там лечат больных в кардиологическом и неврологическом отделениях, в отделении клинической иммунологии. В 2020 году город обзавелся Консультативно-диагностическим центром, специалисты которого устанавливают причины самых разных заболеваний.
Кызыльский Дворец молодежи примечателен не только своим новым отделом ЗАГС. Во дворце занимаются участники детского филиала ансамбля музыки и театра «Саяны». А будущие инженеры обучаются в технопарке «Кванториум». Помимо этого, дворец сегодня — одно из самых красивых городских зданий. В центре дворца на первом этаже хранятся камни скифского периода, стелы, на которых представлена орхоно-енисейская руническая письменность, петроглифы Мугур-Саргола, а также древние, выточенные из камня скульптуры. Они датируются VI–XII веками.
Накануне празднования Шагаа (это новый год по лунному календарю), в Кызыле состоялось открытие нового здания Национального музея Республики Тыва имени Алдан-Маадыр. Обладая огромной площадью в 9600 квадратных метров, он представляет собой грандиозный музейный комплекс, один из самых больших в Восточной Сибири. Его посетители впервые могут полюбоваться уникальными золотыми предметами, обнаруженными археологами в Тыве во время раскопок.
На средства федерального бюджета была проведена реставрация республиканского Национального музыкально-драматического театра. Здание 1977 года постройки представляет собой памятник архитектуры советской эпохи. Там была капитально отремонтирована система отопления, вентиляции и кондиционирования, проведен монтаж коммуникационных сетей.
К 100-летию присоединения Тывы к России в Кызыле состоялось открытие Президентского кадетского училища. Здание, в которое архитекторы встроили элементы, свойственные для буддийской архитектуры, удачно дополнило современный облик Кызыла.