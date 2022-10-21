ИРИ: В Татарстане назвали "20 главных событий за 20 лет"

Проект представлен холдингом 1MI при поддержке АНО «ИРИ». Социологи, журналисты и эксперты выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего повлияли на жизнь молодых россиян. Всего участникам исследования предлагают назвать 15 событий, оказавших наиболее значительное влияние на жизнь всей страны, и пять важных событий своего региона, пишет inkazan.ru.
Так, в Татарстане восстановили древний город Болгар. Восстановлен и Свияжск, первый православный город Среднего Поволжья. В городе сохранились многочисленные памятники древнерусской архитектуры, истории и культуры: итого 37 объектов наследия федерального и регионального значения. Болгар и Успенский собор Свияжска вошли в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Отдельного внимания заслуживает Иннополис – уникальный город России, возникший как спутник Казани. Он представляет собой один из трех наукоградов, созданных для развития информационных и высоких технологий, наряду со Сколково и Кольцово. Идея строительства IT-деревни принадлежит президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Начало строительству было положено с возведением университета Иннополис.
Татарстан стал первым российским регионом, удостоенным премии Ага Хана за 42 года ее существования. В 2019 году экспертное жюри конкурса провело оценку запущенной в 2015 году программы развития общественных пространств в Татарстане.
В 2013 году в Казани состоялась XXVII Всемирная летняя универсиада. Подготовка к международным спортивным соревнованиям студентов в корне изменила облик столицы Татарстана: в городе появилось множество новых объектов. Среди них деревня универсиады – ныне студенческий кампус Казанского (Приволжского) федерального университета и Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. Это жилой микрорайон площадью 53 гектара, состоящий из 28 домов, со всей необходимой инфраструктурой.
В Казани теперь имеется и центр семьи – дворец бракосочетаний «Казан». Исполнение проекта обошлось в 250 миллионов рублей. Оригинальностью отличается архитектура здания, стилизованного под национальную посуду - казан, стоящую на огне.