ИРИ: В Татарстане назвали "20 главных событий за 20 лет"

Проект представлен холдингом 1MI при поддержке АНО «ИРИ». Социологи, журналисты и эксперты выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего повлияли на жизнь молодых россиян. Всего участникам исследования предлагают назвать 15 событий, оказавших наиболее значительное влияние на жизнь всей страны, и пять важных событий своего региона, пишет inkazan.ru.