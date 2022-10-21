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ИРИ: В Удмуртии назвали «20 главных событий РФ за 20 лет»

Вчера, 18:54
Удмуртия — край с суровой, но живописной природой, богатый реками, озерами, родниками. Поэтому Удмуртию считают раем для рыболовов и любителей сплавляться по рекам. Славится республика и своими культурными традициями, многочисленными архитектурными памятниками.

За последние годы здесь многое изменилось к лучшему.

По информации udm-info, успехи Удмуртии были отмечены в нацпроекте «20 главных событий России за 20 лет». Холдинг 1MI при поддержке АНО «ИРИ» провел масштабное социальное исследование и установил, что больше всего повлияло на жизнь молодежи. Респонденты перечислили 15 событий, оказавших наибольшее влияние на жизнь всей России, и пять — на жизнь региона.

Одним из таких событий для Удмуртии оказалось открытие ледовой арены «Можга» с хоккейной площадкой олимпийского стандарта, универсальным игровым и спортивными залами. Здесь могут одновременно заниматься более 500 спортсменов, а на трибунах разместятся до 450 зрителей. Работает много разных спортивных секций.

В республике построили новую дорогу от трассы Глазов — Яр — Пудем, которая связала Удмуртию с Кировской областью. В ходе реконструкции была модернизирована придорожная инфраструктура, установлены остановочные павильоны.

Зоопарк Удмуртии по праву считают одним из лучших в России. Здесь создан уникальный архитектурный комплекс. Звери живут в просторных открытых вольерах, в условиях, близких к естественной среде обитания. На территории зоопарка создано несколько основных ареалов обитания животных. На сегодня в зоопарке Удмуртии насчитывается более 750 обитателей, 240 видов животных, многие из которых — редкие и исчезающие.

В Ижевске начала работу первая в РФ детская академия хореографии. Учебное заведение работает на базе ижевского ансамбля современного и эстрадного танца «Атлантида». Танцевальное искусство здесь преподают лучшие хореографы мира. В Ижевске также построили новый цирк — на месте аварийного. Здание цирка принимает до 1749 зрителей, арена не имеет аналогов в России. С появлением стационарного цирка Ижевск закрепился в статусе одного из главных культурных центров Приволжья. Здесь ежегодно проводится Международный фестиваль циркового искусства. На удмуртской арене выступают самые известные цирковые династии.

#Общество
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