ИРИ: В Удмуртии назвали «20 главных событий РФ за 20 лет»

В Ижевске начала работу первая в РФ детская академия хореографии. Учебное заведение работает на базе ижевского ансамбля современного и эстрадного танца «Атлантида». Танцевальное искусство здесь преподают лучшие хореографы мира. В Ижевске также построили новый цирк — на месте аварийного. Здание цирка принимает до 1749 зрителей, арена не имеет аналогов в России. С появлением стационарного цирка Ижевск закрепился в статусе одного из главных культурных центров Приволжья. Здесь ежегодно проводится Международный фестиваль циркового искусства. На удмуртской арене выступают самые известные цирковые династии.