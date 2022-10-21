Из Нижнего Тагила отправлена очередная партия гуманитарной помощи ЛДНР

По словам главы администрации Владислава Пиняева, гумпомощь из Нижнего Тагила идет мобилизованным и в мирные города Луганской и Донецкой областей.
Отправляем очередную машину. Отрадно, что никто из тагильчан не остался равнодушным к той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день в зоне проведения специальной военной операции, - подчеркнул Владислав Пинаев.
Три пункта сбора открыты на базе муниципальных и госучреждений, еще шесть организовали волонтеры. Тагильчане собирают медикаменты, предметы первой необходимости, специальное оборудование для восстановления систем отопления и водоснабжения городов Донбасса.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле волонтеры шьют носилки и собирают теплые вещи для мобилизованных.