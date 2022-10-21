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Из Нижнего Тагила отправлена очередная партия гуманитарной помощи ЛДНР

Вчера, 15:41
Фото: пресс-центр администрации Нижнего Тагила
Из Нижнего Тагила отправлена очередная партия гуманитарной помощи ЛДНР
Сегодня в зону спецоперации отправлена фура с гуманитарной помощью из Нижнего Тагила. В городе организованы девять пунктов сбора вещей и медикаментов для мобилизованных.

По словам главы администрации Владислава Пиняева, гумпомощь из Нижнего Тагила идет мобилизованным и в мирные города Луганской и Донецкой областей.

Из Нижнего Тагила отправлена очередная партия гуманитарной помощи ЛДНРИз Нижнего Тагила отправлена очередная партия гуманитарной помощи ЛДНРИз Нижнего Тагила отправлена очередная партия гуманитарной помощи ЛДНРИз Нижнего Тагила отправлена очередная партия гуманитарной помощи ЛДНР
Из Нижнего Тагила отправлена очередная партия гуманитарной помощи ЛДНРИз Нижнего Тагила отправлена очередная партия гуманитарной помощи ЛДНР
Из Нижнего Тагила отправлена очередная партия гуманитарной помощи ЛДНРИз Нижнего Тагила отправлена очередная партия гуманитарной помощи ЛДНР
Из Нижнего Тагила отправлена очередная партия гуманитарной помощи ЛДНРИз Нижнего Тагила отправлена очередная партия гуманитарной помощи ЛДНР
Из Нижнего Тагила отправлена очередная партия гуманитарной помощи ЛДНРИз Нижнего Тагила отправлена очередная партия гуманитарной помощи ЛДНР
Из Нижнего Тагила отправлена очередная партия гуманитарной помощи ЛДНРИз Нижнего Тагила отправлена очередная партия гуманитарной помощи ЛДНР
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь призванным по частичной мобилизации
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Отправляем очередную машину. Отрадно, что никто из тагильчан не остался равнодушным к той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день в зоне проведения специальной военной операции, - подчеркнул Владислав Пинаев.

Три пункта сбора открыты на базе муниципальных и госучреждений, еще шесть организовали волонтеры. Тагильчане собирают медикаменты, предметы первой необходимости, специальное оборудование для восстановления систем отопления и водоснабжения городов Донбасса.

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Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле волонтеры шьют носилки и собирают теплые вещи для мобилизованных.

#Федор Быстров#Общество#Частичная мобилизация в России#Частичная мобилизация#Гуманитарная помощь#Мобилизация
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