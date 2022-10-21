Из-за долга семь миллионов житель Екатеринбурга лишился элитного авто

Речь идет о машине марки Mercedes GL 400. Причина, по которой у мужчины забрали авто – невыплаты по многочисленным кредитам, сообщает пресс-служба региональных судебных приставов.
Известно, что мужчина не смог отдать долги и ждал прихода к нему приставов. Всего у него имелось два дорогих автомобиля. Оба марки Mercedes.
Когда имущество арестовывали, должник не сопротивлялся. В настоящий момент иномарка хранится на спецстоянке.
Сами приставы отметили, что подобный арест имущества – не только мера исполнения обязательств, но и способ отдать накопившиеся долги.