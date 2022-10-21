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Из-за долга семь миллионов житель Екатеринбурга лишился элитного авто

Вчера, 13:27
Фото: ФССП по Свердловской области
Элитный автомобиль забрали за долг в семь миллионов рублей у жителя Екатеринбурга.

Речь идет о машине марки Mercedes GL 400. Причина, по которой у мужчины забрали авто – невыплаты по многочисленным кредитам, сообщает пресс-служба региональных судебных приставов.

Известно, что мужчина не смог отдать долги и ждал прихода к нему приставов. Всего у него имелось два дорогих автомобиля. Оба марки Mercedes.

Уралец решил не отдавать машину приставам за долги и разобрал ее
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Когда имущество арестовывали, должник не сопротивлялся. В настоящий момент иномарка хранится на спецстоянке.

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Сами приставы отметили, что подобный арест имущества – не только мера исполнения обязательств, но и способ отдать накопившиеся долги.

#Общество#Новости УрФО#Арест#Арест имущества#Долги#Должник#Судебные приставы#Елена Озерова
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