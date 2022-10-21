Креков: ограничения не будут вводить в Свердловской области

Из грядущих изменений Креков отмечает ускоренную процедуру работы с задачами, относящимися к материальной поддержке мобилизованных военнослужащих. В приоритете — помогать родным и близким призванных в рамках частичной мобилизации резервистов. С целью решения этой задачи активизировались волонтёры.