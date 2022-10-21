Креков: ограничения не будут вводить в Свердловской области

На актуальные запросы свердловчан Павел Креков отвечал в радиоэфире «Комсомольской правды». Со слов заместителя губернатора региона, особой разницы в обыденной жизни региона после введения режима базовой готовности не предвидится.
Из грядущих изменений Креков отмечает ускоренную процедуру работы с задачами, относящимися к материальной поддержке мобилизованных военнослужащих. В приоритете — помогать родным и близким призванных в рамках частичной мобилизации резервистов. С целью решения этой задачи активизировались волонтёры.
Госслужащий сравнивает нынешнюю ситуацию с временами пиковых значений пандемии коронавируса. Одно из главных отличий — в том, что запрета на проведение массовых мероприятий не ожидается.
Объекты промышленности и образовательные учреждения будут охраняться в связи с последними трагическими событиями — террористическим актом в Ижевске.
Ранее стало известно, какие меры поддержки планируется ввести для детей мобилизованных жителей Свердловской области.