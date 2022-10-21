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Креков: ограничения не будут вводить в Свердловской области

Вчера, 08:46
Фото: 1MI

Павел Креков рассказал о режиме базовой готовности в Свердловской области

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков ответил на вопросы граждан: будут ли ограничения на массовые мероприятия, какую помощь окажут семьям мобилизованных, как будут охраняться объекты промышленности.

На актуальные запросы свердловчан Павел Креков отвечал в радиоэфире «Комсомольской правды». Со слов заместителя губернатора региона, особой разницы в обыденной жизни региона после введения режима базовой готовности не предвидится.

Из грядущих изменений Креков отмечает ускоренную процедуру работы с задачами, относящимися к материальной поддержке мобилизованных военнослужащих. В приоритете — помогать родным и близким призванных в рамках частичной мобилизации резервистов. С целью решения этой задачи активизировались волонтёры.

Госслужащий сравнивает нынешнюю ситуацию с временами пиковых значений пандемии коронавируса. Одно из главных отличий — в том, что запрета на проведение массовых мероприятий не ожидается.

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Объекты промышленности и образовательные учреждения будут охраняться в связи с последними трагическими событиями — террористическим актом в Ижевске.

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Ранее стало известно, какие меры поддержки планируется ввести для детей мобилизованных жителей Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Общество#Свердловская область#Павел Креков#Готовность#Режим#Мероприятия#Частичная мобилизация в России
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