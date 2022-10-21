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«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Роналду другим португальцем

21 октября 19:49
Фото: pxhere.com
Нападающий «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс входит в сферу интересов топового клуба АПЛ.

Отмечается, что 22-летнего португальца планирует подписать «Манчестер Юнайтед». В стане «красных дьяволов» считают, что форвард сможет заменить в составе Криштиану Роналду. Ранее звездного футболиста отстранили от тренировок с «МЮ». Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на британскую прессу.

Что касается Феликса, то игрок недоволен тем, что пребывает в статусе запасного в «Атлетико». Главный тренер мадридцев Диего Симеоне заявил, что нападающий недостаточно проявляет себя во время тренировочного процесса.

#Спорт
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