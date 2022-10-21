Мобилизованный отец двоих детей из Краснотурьинска погиб на Украине

Первыми о том, что Игоря больше нет, узнали его друзья. Они рассказали, что уралец был заботливым человеком. У него осталось двое детей. Работал житель Краснотурьинска на Богословском алюминиевом заводе. В ближайшее время станет известна дата похорон.