Мобилизованный отец двоих детей из Краснотурьинска погиб на Украине

Известно, что смерть уральца наступила 14 октября. Об этом сообщает издание Е1 со ссылкой на данные регионального военкомата.
Сообщается, что военный скончался при выполнении задач в ходе СВО. Мужчину звали Ковалев Игорь Борисович, сообщает газета «Заря Урала».
Первыми о том, что Игоря больше нет, узнали его друзья. Они рассказали, что уралец был заботливым человеком. У него осталось двое детей. Работал житель Краснотурьинска на Богословском алюминиевом заводе. В ближайшее время станет известна дата похорон.
Напомним, ранее сообщалось о еще двух жителях Свердловской области, которые скончались на Украине. Похоронили мужчин 19 и 20 октября.