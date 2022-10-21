TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мобилизованный отец двоих детей из Краснотурьинска погиб на Украине

Вчера, 09:28
Фото: 1MI

В Краснотурьинске похоронят погибшего на Украине мобилизованного

Мобилизованный житель Игорь Ковалев, житель Краснотурьинска, погиб на СВО. Призвали мужчину 28 сентября.

Известно, что смерть уральца наступила 14 октября. Об этом сообщает издание Е1 со ссылкой на данные регионального военкомата.

25-летний Максим Ромашин из Нижнего Тагила погиб в бою под Бериславом
Узнать подробнее

Сообщается, что военный скончался при выполнении задач в ходе СВО. Мужчину звали Ковалев Игорь Борисович, сообщает газета «Заря Урала».

Житель Краснотурьинска погиб в ходе спецоперации на Украине
Узнать подробнее

Первыми о том, что Игоря больше нет, узнали его друзья. Они рассказали, что уралец был заботливым человеком. У него осталось двое детей. Работал житель Краснотурьинска на Богословском алюминиевом заводе. В ближайшее время станет известна дата похорон.

Читайте также:
Похороны погибшего под Херсоном мобилизованного прошли в Каменске-УральскомДесантника-добровольца похоронили на Центральном кладбище в Нижнем ТагилеЖитель Карпинска погиб в зоне проведения спецоперации

Напомним, ранее сообщалось о еще двух жителях Свердловской области, которые скончались на Украине. Похоронили мужчин 19 и 20 октября.

#Елена Озерова#Происшествия#Частичная мобилизация в России#Новости УрФО#Краснотурьинск#Уралец#Похороны#Погиб#Солдат#Мобилизованный
Подпишитесь
Голые трубы, холодные квартиры и 100% готовность к отопительному сезону в Тагиле
Вчера, 17:12
Нужны квадроциклы и экипировка: волонтёры Нижнего Тагила ищут пропавшую в Новоасбесте
Вчера, 19:41
В Нижнем Тагиле почти 6,3 тысячи детей отдохнули летом в загородных лагерях
Вчера, 16:30
В Нижнем Тагиле умер известный тренер по плаванию
Вчера, 15:41
В Нижнем Тагиле за 5 лет станет на 20% меньше дошкольников
Вчера, 19:13
Ненужный Apple и дефицитный LG. Как поменялись бренды электроники в Нижнем Тагиле
19 октября, 09:16