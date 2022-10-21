Модульбанк запустил переводы на счета физических лиц в СНГ с комиссией от 0,75%

Член правления Модульбанка Павел Семенов сообщил, что ставка составляет отныне от 0,75 до 0,99 процента. По его словам, представителям отечественного бизнеса упростили процессы расчетов с сотрудниками, фрилансерами и контрагентами из стран СНГ, пишет newsnn.ru
“Услуга актуальна для предпринимателей, которые сами живут в странах СНГ и хотят переводить средства на личный счет в местном банке”, - уточнил член правления Модульбанка.
Пониженная ставка распространяется на клиентов в рамках тарифов “Безлимитный” и “Оптимальный”. Денежные переводы на личные счета до 300-500 тысяч рублей осуществляются без комиссий. Если сумма больше, то комиссия, в зависимости от тарифа, составит от 0,75 до 0,99%.
По словам Семенова, снижать ставку позволяет внутренний сервис банка “Зеленый лимит”, запущенный летом 2020 года совместно с компанией AML Technology.
Комплаенс-системой учитываются свыше трех сотен критериев. Есть возможность, например, заблаговременно оценить происхождение и чистоту средств предпринимателя. Соответственно, банк сможет предоставить минимальную ставку на вывод финансов тем бизнесменам, которые получают выручку от проверенных контрагентов, подытожил Семенов.