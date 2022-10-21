Модульбанк запустил переводы на счета физических лиц в СНГ с комиссией от 0,75%

Пониженная ставка распространяется на клиентов в рамках тарифов “Безлимитный” и “Оптимальный”. Денежные переводы на личные счета до 300-500 тысяч рублей осуществляются без комиссий. Если сумма больше, то комиссия, в зависимости от тарифа, составит от 0,75 до 0,99%.