На конкурсе красоты в Екатеринбурге запомнилось ярко-красное платье Влады Локаевой

В 2017 году Владу Локаеву пригласили на конкурс красоты. 14 девушек с инвалидностью из Екатеринбурга и области готовились к «Мисс Цивилизация Урал» несколько недель, были мастер-классы, фотосессии. У каждой красавицы — своя команда и группа поддержки. Команда готовила для Влады образ и идеи для прически и макияжа, а Влада — стихотворение для творческого номера и визитку. Еще одна мечта сбылась в ярко-красном платье.