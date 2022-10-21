На конкурсе красоты в Екатеринбурге запомнилось ярко-красное платье Влады Локаевой

Когда проект #безграничные_возможности2022 задает вопрос «Кто или что помог Вам добиться успеха?», Влада Локаева отвечает:
Когда мама говорит, что я могу достичь многого, я могу достичь многого. Все, что я делаю в своей жизни — это ее задатки, ее воспитание, ее успехи. Самое главное в жизни — люди, которых мы любим, наше близкое окружение.
Влада Локаева — человек творческий. Настоящая актриса театра. Выглядит Влада стильно — модные розовые прядки, строгое платье. Рассказывает о себе привычно — актрисы привыкли давать интервью и автографы. Перед камерой держится красиво. Влада Локаева к камере привычна тоже, потому что есть опыт в съемках социальной рекламы.
Социальные ролики, в которых снимается актриса, о людях с инвалидностью. Об их жизни и трудностях. С детства у Влады спастическая диплегия — форма церебрального паралича. Движения и поступки, легко доступные обычному человеку, девушке даются с трудом.
Стараюсь жить активно, насколько это возможно. В жизни много ярких моментов. Всегда нужно стремиться к своим мечтам, и все становится интересным, — улыбается Влада.
И мечты, помноженные на усердие, сбываются. Влада Локаева играла в театре «Ora». Это инклюзивный театр-студия в Екатеринбурге. На сцене актеры с особыми возможностями — кто в инвалидной коляске, кто с ДЦП. Атмосфера в театре, конечно, тоже особенная — эмоции зрителей зажигают драйв, поклонники караулят в надежде взять автограф, в гримерке цветы. Иногда зрители тоже особенные.
Выездной спектакль «Цирк Принтинпрам имени Даниила Хармса» играли в Нижнем Тагиле в исправительной колонии № 12. Актеры «Ora» считают, что режиссер Лариса Абашева «раскусила» мистику Даниила Хармса. Спектакль посвящен творчеству этого странного русского писателя и поэта. В постановке нет главных или второстепенных ролей — все роли главные и важные. Влада Локаева играет в черных брюках, черной водолазке, шапке с козырьком и белом шарфике. На лице грим. Обстановка абстрактна. Фантасмагория.
Зрители в ИК-12 смогли поразить привычных к овациям свердловских актеров: мощная обратная связь, обмен инсайтами, мнения и рассуждения, очереди за автографами людей, у которых в жизни мало что происходит. Зрители, у которых ограничена свобода, и актеры, у которых ограничены возможности здоровья, к восприятию искусства не ограничены. Такие впечатления навсегда.
О своем театральном опыте Влада Локаева рассказывает:
Театр открыл очень много возможностей для самооценки. Игра на сцене дает уверенность в себе. У меня появилось много друзей. Театр воодушевляет на реализацию новых проектов.
В 2017 году Владу Локаеву пригласили на конкурс красоты. 14 девушек с инвалидностью из Екатеринбурга и области готовились к «Мисс Цивилизация Урал» несколько недель, были мастер-классы, фотосессии. У каждой красавицы — своя команда и группа поддержки. Команда готовила для Влады образ и идеи для прически и макияжа, а Влада — стихотворение для творческого номера и визитку. Еще одна мечта сбылась в ярко-красном платье.
Творческая составляющая у меня все равно где-то просвечивается. Мне нравится все создавать, нравится делать что-то свое. Интересует дизайн, — говорит Влада Локаева.
Талантливая разносторонняя девушка Влада в школе занималась вокалом. Любит рукоделие, вышивает. Отлично получается вышивка бисером. Влада Локаева пишет рассказы, и успешно: рассказ «Крылья» напечатан в журнале «Свободный полет». Принимает участие в творческих и социальных мероприятиях в Екатеринбурге.
Существует социальный проект «На урок вместе». Формат проекта — встречи школьников и взрослых с ограниченными возможностями здоровья и без. На таких уроках дети слушают истории от людей с инвалидностью об особенной жизни. Школьники учатся с пониманием взаимодействовать с людьми с ОВЗ. Кто хоть раз присутствовал на «Уроках доброты», выходит из кабинета другим человеком.
Влада Локаева — опытная ведущая «Уроков доброты». На выездной конкурс инклюзивных проектов «На урок вместе» в молодежном загородном центре «Таватуй» Влада была приглашена и ведущим, и экспертом. Детям девушка рассказывает:
Когда закрывается одна дверь, всегда открывается вторая. Когда что-то не получается, всегда есть другие возможности, на которые можно опереться. И с любой трудностью можно справиться, если рядом с тобой человек, который поддержит и выслушает.
Влада Локаева работает в АО «Россельхозбанк» специалистом отдела хозяйственного обеспечения. Есть и карьерные, и личные планы:
Я устремлена и в карьерный рост. Планы на будущее — развитие в профессиональной сфере. Мечтаю создать собственную семью, родить ребенка. Как мамины старания помогли мне стать самостоятельной, целеустремленной личностью, так и я буду говорить ребенку, что он может достичь многого. Чтобы развиваться и идти в светлое будущее.