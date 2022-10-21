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На отсутствие выплат массово жалуются жёны мобилизованных свердловчан

Вчера, 06:13
Фото: 1MI
Женщины, которые ухаживают за детьми и пожилыми родственниками, жалуются на отсутствие обещанных в Свердловской области выплат: семьи остались без поддержки мужчин, которых призвали по частичной мобилизации.

Первые мобилизованные резервисты отправились в путь месяц назад. Некоторые семьи остались без кормильцев, поэтому им важно получить обещанные выплаты, которые покроют кредиты, ипотеки и бытовые потребности.

Женщины рассказывают, что ежедневно читают о множестве денежных довольствий, о льготах для семей мобилизованных и о других мерах поддержки, однако жёны не получают обещанное, пишет Е1.

Супруга одного из резервистов находится в положении: она беременна, на позднем сроке, работать не может. Люди в добровольном порядке собирают ей деньги на еду и одежду.

Жительницы Свердловской области сообщают: самое главное для них — чтобы мужья вернулись домой, но для жизни нужны деньги. Супруги военных продолжают уповать на госпомощь.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Частичная мобилизация в России#Происшествия#Частичная мобилизация#Военные#Выплаты#Жена#Жалоба
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