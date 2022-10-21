Нуждающийся в медицинской помощи житель Берёзовского пропал в третий раз

2 октября мужчина уже пропадал — его разыскивал поисковый отряд «Прорыв». Добровольцам удалось отыскать Филинкова уже через 3 дня, но и этот случай не был первым: в мае 2022 года мужчина также терялся. Он вышел из дома в одной футболке фиолетового цвета.