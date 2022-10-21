Нуждающийся в медицинской помощи житель Берёзовского пропал в третий раз

Родственники смогли вспомнить, во что был одет свердловчанин до того, как пропал. 27-летний Владислав вышел из дома в штанах тёмно-зелёного цвета, чёрной куртке и светлой спортивной обуви. В ориентировке «ЛизаАлерт» сказано, что рост мужчины составляет 1 метр 75 сантиметров, телосложение нормальное, волосы чёрные, глаза карие.
2 октября мужчина уже пропадал — его разыскивал поисковый отряд «Прорыв». Добровольцам удалось отыскать Филинкова уже через 3 дня, но и этот случай не был первым: в мае 2022 года мужчина также терялся. Он вышел из дома в одной футболке фиолетового цвета.