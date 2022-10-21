Нужны квадроциклы и экипировка: волонтёры Нижнего Тагила ищут пропавшую в Новоасбесте

82-летняя Вера Васильевна Сарсадских пропала 18 октября. В тот день она ушла на прогулку и с тех пор её никто не видел. Некоторое время женщина выходила на связь, однако сейчас её телефон не отвечает. Родственники предполагают, что у бабушки могут быть проблемы с восприятием.