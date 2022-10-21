Нужны квадроциклы и экипировка: волонтёры Нижнего Тагила ищут пропавшую в Новоасбесте

В редакцию TagilCity.ru обратились волонтёры, которые занимаются поисками пропавшей. Они попросили подключиться к поискам тех, кто обладает мототехникой.
Нужны квадроциклы, мотоциклы. Еще важно, чтобы люди были хорошо экипированы. В лесу очень холодно, — сообщили волонтёры.
Родственники Веры Васильевны сообщили, что новой информации по поискам нет, телефон женщины по-прежнему не отвечает.
82-летняя Вера Васильевна Сарсадских пропала 18 октября. В тот день она ушла на прогулку и с тех пор её никто не видел. Некоторое время женщина выходила на связь, однако сейчас её телефон не отвечает. Родственники предполагают, что у бабушки могут быть проблемы с восприятием.