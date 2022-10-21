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Нужны квадроциклы и экипировка: волонтёры Нижнего Тагила ищут пропавшую в Новоасбесте

Вчера, 14:41
Фото: 1MI

Четвёртые сутки волонтёры Нижнего Тагила ищут пропавшую в Новоасбесте пенсионерку

Волонтёры Нижнего Тагила просят помощи в поисках пропавшей пенсионерки. Им требуются экипированные люди на мототранспорте и квадроциклах.

В редакцию TagilCity.ru обратились волонтёры, которые занимаются поисками пропавшей. Они попросили подключиться к поискам тех, кто обладает мототехникой.

Нужны квадроциклы, мотоциклы. Еще важно, чтобы люди были хорошо экипированы. В лесу очень холодно, — сообщили волонтёры.

Родственники Веры Васильевны сообщили, что новой информации по поискам нет, телефон женщины по-прежнему не отвечает. 

82-летняя Вера Васильевна Сарсадских пропала 18 октября. В тот день она ушла на прогулку и с тех пор её никто не видел. Некоторое время женщина выходила на связь, однако сейчас её телефон не отвечает. Родственники предполагают, что у бабушки могут быть проблемы с восприятием.

«Выходила на связь до вчерашнего дня»: продолжаются поиски пропавшей в Новоасбесте
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#Юлия Степанова#Общество#Город#Нижний Тагил#Новоасбест#Поиск#Пропал#Пропал человек#Волонтеры
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