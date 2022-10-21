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Ограбившего бабушку в подъезде мужчину нашли по отпечаткам на книге

Вчера, 11:24
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Житель Нижнего Тагила ограбил бабушку в подъезде

Житель Нижнего Тагила ограбил пожилую женщину в подъезде. Поймали его, когда он хотел потратить краденые деньги.

36-летнего тагильчанина подозревают в ограблении пожилой женщины. Известно, что в полицию обратились жители, которые сообщили о том, что встретили в подъезде 88-летнюю бабушку в стрессовом состоянии. Ей пришлось вызывать «скорую». Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Пенсионерка рассказала, что возвращалась домой, как вдруг заметила сидящего на лавочке мужчину. Он поднялся и проследовал за ней в подъезд.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Женщина спросила, куда он направляется. В ответ мужчина ее толкнул. Тогда женщина стала кричать и звать на помощь, а злоумышленник натянул ей на лицо шапку, а рукой закрыл рот. После этого он прошелся рукой по дамской сумке, забрал телефон, ключи от квартиры и тысячную купюру. После этого он убежал.

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Полицейские прибыли на место и обнаружили на скамейке забытую злоумышленником книгу. На ней были отпечатки пальцев.  В результате его нашли в магазине, где он расплачивался бабушкиной тысячной купюрой.

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Мужчина ранее девятикратно судим за разбои и кражи. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия). Ему грозит до семи лет тюрьмы.

#Елена Озерова#Криминал#Нижний Тагил#Кража#Подъезд#Бабушка#Вор#Сумка
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