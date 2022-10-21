Ограбившего бабушку в подъезде мужчину нашли по отпечаткам на книге

Женщина спросила, куда он направляется. В ответ мужчина ее толкнул. Тогда женщина стала кричать и звать на помощь, а злоумышленник натянул ей на лицо шапку, а рукой закрыл рот. После этого он прошелся рукой по дамской сумке, забрал телефон, ключи от квартиры и тысячную купюру. После этого он убежал.