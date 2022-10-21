Ошибочно мобилизованного жителя Тавды вернули домой

Близкие мобилизованного написали общественникам. Сотрудники «Народного фронта» усомнились в диагнозе медиков. Повторное проведение обследования показало, что мужчина не годен для прохождения службы: его действительная группа здоровья — «Д»: Александру нужно находиться дома, под присмотром врачей.