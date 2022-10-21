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Ошибочно мобилизованного жителя Тавды вернули домой

Вчера, 05:36
Фото: 1MI

Ошибочно мобилизованного свердловчанина вернули домой

Перенесший операцию на спине житель Тавды был ошибочно мобилизован. Его отправили из мест боевого слаживания общественники: мужчине стало плохо, его положили в госпиталь.

Александра — 32-летнего тавдинца — военные врачи причислили к группе здоровья «Б», хотя резервист перенёс операцию на позвоночнике и имеет множество ограничений по здоровью.

Близкие мобилизованного написали общественникам. Сотрудники «Народного фронта» усомнились в диагнозе медиков. Повторное проведение обследования показало, что мужчина не годен для прохождения службы: его действительная группа здоровья — «Д»: Александру нужно находиться дома, под присмотром врачей.

Напомним, что в Свердловской области вернули в семью около 200 резервистов, которых врачи ошибочно посчитали годными к прохождению военной службы.

В Свердловскую область вернули более 200 ошибочно призванных по частичной мобилизации
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#Анна Варнакина#Происшествия#Частичная мобилизация в России#Тавда#Частичная мобилизация#Военные#Мобилизация
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