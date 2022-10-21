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Появились подробности гибели молодой пары на Новой Сортировке в Екатеринбурге

Вчера, 08:24
Фото: 1MI
Стали известны подробности гибели молодой пары на Сортировке в Екатеринбурге. ЧП случилось два месяца назад.

Речь идет об убийстве 19-летней студентки и самоубийстве ее мужа. Следователи сообщили, что Никита Гусев – единственный обвиняемый в данном деле, пишет Е1.

По данным следствия, никаких более следов в квартире не обнаружили. И хоть ранее существовала версия, что в квартире мог быть посторонний, который расправился с парой, она не нашла доказательств.

На теле погибшего после убийства супруги екатеринбуржца найдены следы ножевых ранений
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Экспертиза подтвердила, что мужчина зарезал жену и убил себя одним и тем же ножом. Об этом свидетельствует характер ранений.

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Напомним, 4 августа в Сортировке произошла трагедия. Мужчина убил жену на глазах у полугодовалого сына, после чего свел счеты с жизнью. Ранее в семье были конфликты, о которых девушка рассказывала своей маме.

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