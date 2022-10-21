Сотни подростков трудились в отрядах мэра и на предприятиях Нижнего Тагила этим летом

Летом этого года в трудовых отрядах мэра Нижнего Тагила трудился 681 подросток в возрасте от 14 до 18 лет. Несовершеннолетние приводили в порядок территории на 46 социально значимых объектах. Зарплаты юных тагильчан обошлись муниципалитету в девять миллионов рублей, при этом выплаты были увеличены в связи с повышением минимальной оплаты труда. Еще 2,5 тысячи рублей каждому подростку профинансировал Нижнетагильский центр занятости. Об итогах реализации программы «Трудовое лето» рассказала замначальника управления по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики Татьяна Афонасьева.