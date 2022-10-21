Сотни подростков трудились в отрядах мэра и на предприятиях Нижнего Тагила этим летом

Летом этого года в трудовых отрядах мэра Нижнего Тагила трудился 681 подросток в возрасте от 14 до 18 лет. Несовершеннолетние приводили в порядок территории на 46 социально значимых объектах. Зарплаты юных тагильчан обошлись муниципалитету в девять миллионов рублей, при этом выплаты были увеличены в связи с повышением минимальной оплаты труда. Еще 2,5 тысячи рублей каждому подростку профинансировал Нижнетагильский центр занятости. Об итогах реализации программы «Трудовое лето» рассказала замначальника управления по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики Татьяна Афонасьева.
Желание работать в этом году изъявили 955 школьников и студентов, большую часть из них, 855 человек, удалось трудоустроить. Вакантные места для несовершеннолетних открывал не только муниципалитет, но и предприятия города. Также инициативу подростков поддержал Нижнетагильский центр занятости — с его помощью летом были трудоустроены 132 человека.
При организации трудовой занятости подростков первоочередное внимание уделяется несовершеннолетним, особо нуждающимся в трудоустройстве. В этом году работали 37 подростков, состоящих на учете в ПДН или территориальных комиссиях. 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 283 ребенка из малообеспеченных семей и семей группы риска, а также 13 подростков с ограниченными возможностями здоровья, — подытожила Татьяна Афонасьева.
Со слов чиновницы, во время работы ребята были обеспечены всем необходимым: инвентарем, спецжилетами, медикаментами.
Напомним, 22 августа глава города Владислав Пинаев наградил лучшие трудовые отряды Нижнего Тагила. Победителями в Ленинском районе стала команда из ДЮЦ «Мир», в Тагилстроевском — отряд школы № 69, Дзержинском — ребята из НТТМПС.