Тагильчане пожаловались на пробки после запуска светофоров на Ленинградском проспекте

На фото, которое выложили возмущенные автомобилисты, видно как минимум 2 ряда машин — по 6 автомобилей в каждом. Фотография сделана на перекрестке Ленинградский проспект — улица Володарского. Пробка растянулась настолько, что путь от кинотеатра «Россия» до Алтайки занял у жителей Нижнего Тагила около 20 минут при обычных 5 минутах.