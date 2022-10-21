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Тагильчане пожаловались на пробки после запуска светофоров на Ленинградском проспекте

Вчера, 04:49
Фото: [ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ
Перекресток Ленинградского проспекта — улицы Володарского
Жители Нижнего Тагила пожаловались на автомобильную пробку после тестового запуска «зелёной волны» на Ленинградском проспекте. Автомобилисты «встали» на светофорах 20 октября в 18:00.

На фото, которое выложили возмущенные автомобилисты, видно как минимум 2 ряда машин — по 6 автомобилей в каждом. Фотография сделана на перекрестке Ленинградский проспект — улица Володарского. Пробка растянулась настолько, что путь от кинотеатра «Россия» до Алтайки занял у жителей Нижнего Тагила около 20 минут при обычных 5 минутах.

Тагильчане отметили, что подобная ситуация не возникала даже в час пик. Причину автолюбители видят в недавно установленных светофорах.

Пробки начали образовываться потому, что, собственно, установили светофор. Раньше на этом участке ездили, как хотели, часто ДТП были, некоторых водил даже пешеходные переходы не останавливали, а некоторых и пешеходы, переходящие через дорогу, гоняли как по трассе или сигналили, когда идёшь по пешеходному, чтобы быстрее переходили, в общем борзых автомобилюг много было, — пишет Марина Ковалёва.

Ранее МУП «Сигнал-3» (подрядчик, занимающийся установкой светофоров) озвучивало, что работа светофорных объектов начата в тестовом режиме и на настройку «зеленой волны» потребуется некоторое время.

Зеленая волна и новый пешеходный переход появятся на Ленинградском в Нижнем Тагиле
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Необходимость переждать период регулировки понимают и сами тагильчане.

Сейчас настроят и будете ездить! Как первый день на свете, — успокаивает тагильчан пользователь с ником Maxim Shevnin в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

Напомним, что «зелёную волну» в тестовом режиме включили 19 октября. Монтаж новых светофоров закончился в конце сентября. На весь комплекс работ по ремонту Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле было выделено 187 миллионов рублей.

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#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Ленинградский проспект#Ленинградский#Дорога#Автомобилист#Пробка#Анна Варнакина
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