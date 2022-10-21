Тагильчане пожаловались на пробки после запуска светофоров на Ленинградском проспекте

На фото, которое выложили возмущенные автомобилисты, видно как минимум 2 ряда машин — по 6 автомобилей в каждом. Фотография сделана на перекрестке Ленинградский проспект — улица Володарского. Пробка растянулась настолько, что путь от кинотеатра «Россия» до Алтайки занял у жителей Нижнего Тагила около 20 минут при обычных 5 минутах.
Тагильчане отметили, что подобная ситуация не возникала даже в час пик. Причину автолюбители видят в недавно установленных светофорах.
Пробки начали образовываться потому, что, собственно, установили светофор. Раньше на этом участке ездили, как хотели, часто ДТП были, некоторых водил даже пешеходные переходы не останавливали, а некоторых и пешеходы, переходящие через дорогу, гоняли как по трассе или сигналили, когда идёшь по пешеходному, чтобы быстрее переходили, в общем борзых автомобилюг много было, — пишет Марина Ковалёва.
Ранее МУП «Сигнал-3» (подрядчик, занимающийся установкой светофоров) озвучивало, что работа светофорных объектов начата в тестовом режиме и на настройку «зеленой волны» потребуется некоторое время.
Необходимость переждать период регулировки понимают и сами тагильчане.
Сейчас настроят и будете ездить! Как первый день на свете, — успокаивает тагильчан пользователь с ником Maxim Shevnin в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
Напомним, что «зелёную волну» в тестовом режиме включили 19 октября. Монтаж новых светофоров закончился в конце сентября. На весь комплекс работ по ремонту Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле было выделено 187 миллионов рублей.