Успехи Хакасии стали частью проекта ИРИ "20 главных событий РФ за 20 лет"

Достижения республики были отмечены в нацпроекте «20 главных событий России за 20 лет». Холдинг 1MI при поддержке АНО «ИРИ» проводит масштабный соцопрос и выясняет, что в наибольшей степени сказалось на жизни молодых граждан. Респонденты перечисляют 15 событий, оказавших наибольшее влияние на жизнь всей страны, и 5 значимых событий своего региона. Об этом пишет «Новая Хакасия».
В Хакасии восстановили международный аэропорт Абакан имени В.Г. Тихонова, который является единственной воздушной гаванью на юге Красноярского края и имеет федеральный статус. В аэропорту модернизировали взлетно-посадочную полосу, построили перрон и спасательную станцию, заменили магистральные дорожки и ограждения, установили новое светосигнальное оборудование и отремонтировали здание аэровокзала.
В 2017 году в эксплуатацию ввели новый корпус хирургического отделения республиканской клинической больницы имени Ремишевской. Площадь корпуса составляет 22 тысячи кв. м, что в 14 раз превышает площадь старого корпуса. Помимо двух хирургических отделений, в новом восьмиэтажном корпусе есть отделение реанимации и интенсивной терапии, ожоговое, урологическое и нейрохирургическое отделения, а также отделение травматологии и ортопедии, оториноларингологии.
Новое здание получил Хакасский краеведческий музей. Ранее он располагался в жилом доме и вмещал мало экспонатов. Теперь это самый крупный музей на юге Сибири. Здесь собраны произведения изобразительного искусства Хакасии от неолита до позднего средневековья. Всего в коллекции представлено более 20 тысяч археологических предметов.
В Хакасии открылся собственный перинатальный центр. Его здание включает семь этажей общей площадью 43 тысячи кв. метров. Стационар рассчитан на 105 рожениц и 45 детей. Современное высокотехнологичное оборудование позволяет выхаживать новорожденных с экстремально низкой массой тела и различными патологиями. Также в центре работает отделение репродуктивных вспомогательных технологий ЭКО. Уже по итогам первого года работы центра младенческая смертность в Хакасии снизилась на 40%.
На региональные средства в Хакасии построили спорткомплекс «Абакан» имени Н.Г. Булакина. К услугам посетителей комплекса универсальный спортивный зал для игровых видов спорта и 50-метровый плавательный бассейн.