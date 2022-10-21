Успехи Хакасии стали частью проекта ИРИ "20 главных событий РФ за 20 лет"

В 2017 году в эксплуатацию ввели новый корпус хирургического отделения республиканской клинической больницы имени Ремишевской. Площадь корпуса составляет 22 тысячи кв. м, что в 14 раз превышает площадь старого корпуса. Помимо двух хирургических отделений, в новом восьмиэтажном корпусе есть отделение реанимации и интенсивной терапии, ожоговое, урологическое и нейрохирургическое отделения, а также отделение травматологии и ортопедии, оториноларингологии.