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Установка видеонаблюдения в школах Нижнего Тагила обошлась на 2,5 млн дешевле

Вчера, 08:40
Фото: 1MI
2,5 миллиона рублей, сэкономленные в результате конкурсных процедур на установку систем видеонаблюдения в школах Нижнего Тагила, направят на детские сады.

20,7 миллиона рублей, выделенных Управлению образования Нижнего Тагила из местного бюджета, были распределены на другие цели. Основную часть средств удалось сэкономить в первом полугодии 2022 года на питании детей в дошкольных образовательных учреждениях по реальному посещению воспитанников.

Также ранее деньги были заложены на компенсацию питания родителям школьников в условиях дистанционного обучения, но они не понадобились.

2,5 миллиона рублей перенаправим на детские сады. 3,8 миллиона — на приобретение моющих и дезинфицирующих средств в образовательные учреждения, а также содержание зданий и сооружений, медицинские и профилактические осмотры. 2,1 миллиона будет направлено на обеспечение питания детей в школах, — рассказала на заседании комиссии по соцполитике в гордуме начальник Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.
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