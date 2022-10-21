Установка видеонаблюдения в школах Нижнего Тагила обошлась на 2,5 млн дешевле

20,7 миллиона рублей, выделенных Управлению образования Нижнего Тагила из местного бюджета, были распределены на другие цели. Основную часть средств удалось сэкономить в первом полугодии 2022 года на питании детей в дошкольных образовательных учреждениях по реальному посещению воспитанников.
Также ранее деньги были заложены на компенсацию питания родителям школьников в условиях дистанционного обучения, но они не понадобились.
2,5 миллиона рублей перенаправим на детские сады. 3,8 миллиона — на приобретение моющих и дезинфицирующих средств в образовательные учреждения, а также содержание зданий и сооружений, медицинские и профилактические осмотры. 2,1 миллиона будет направлено на обеспечение питания детей в школах, — рассказала на заседании комиссии по соцполитике в гордуме начальник Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.