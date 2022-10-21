Установка видеонаблюдения в школах Нижнего Тагила обошлась на 2,5 млн дешевле

20,7 миллиона рублей, выделенных Управлению образования Нижнего Тагила из местного бюджета, были распределены на другие цели. Основную часть средств удалось сэкономить в первом полугодии 2022 года на питании детей в дошкольных образовательных учреждениях по реальному посещению воспитанников.