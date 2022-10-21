В Москве прошла стратегическая сессия ТПП на тему зеленой экономики России

Как рассказал вице-президент ТПП Максим Фатеев, по просьбе предпринимателей был создан комитет по экономике замкнутого цикла, в который вошел бизнес практически из всех регионов России, в том числе из промышленных. Он отметил, что движение в сторону экономики замкнутого цикла объединяет науку, бизнес, общество и власть.