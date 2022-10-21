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В Москве прошла стратегическая сессия ТПП на тему зеленой экономики России

21 октября 10:53
Фото: news.tpprf.ru
В Москве стартовал международный экспортный форум «Сделано в России». Одним из важнейших событий первого дня стала стратегическая сессия Торгово-промышленной палаты (ТПП) на тему зеленого потенциала экономики России.

В ТПП сообщили, что в металлургии оборот вторичных ресурсов достигает 80%, а отходы бумаги и картона перерабатываются более чем на 60%. Всего в РФ работает около 10 тысяч заготовительных пунктов вторсырья.

Как рассказал вице-президент ТПП Максим Фатеев, по просьбе предпринимателей был создан комитет по экономике замкнутого цикла, в который вошел бизнес практически из всех регионов России, в том числе из промышленных. Он отметил, что движение в сторону экономики замкнутого цикла объединяет науку, бизнес, общество и власть.

На форуме согласились с тем, что ESG-повестка не теряет своей актуальности для бизнеса и страны, несмотря на сложившиеся экономические реалии. Участники обсуждали тему баланса между обеспечением растущего спроса и сохранением природных ресурсов, роль банковской системы в мотивации бизнеса становиться более зеленым.

По мнению Фатеева, экология, безопасность, новые источники энергии — это то, что необходимо человечеству и конкретно России сегодня.

Комментируя слова вице-премьера РФ Андрея Белоусова, который заявил, что российский экспорт составляет 30% ВВП страны, Фатеев отметил, что страна не закрыта от мира. Он считает, что новые экономические условия помогают налаживать новые отношения правительства с бизнесом и обществом в целом.

«Россия — это не автаркия», — сказал Фатеев.

В 2022 году на форуме выступят около 130 отечественных компаний с презентациями своих разработок. Для участников наибольший интерес представляет новая география несырьевого экспорта.

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