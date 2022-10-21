В Нижнем Тагиле почти 6,3 тысячи детей отдохнули летом в загородных лагерях

На отдых детей в Нижнем Тагиле в 2022 году из областного и местного бюджетов было выделено 206,2 миллиона рублей. 20% путевок в загородные лагеря были предоставлены бесплатно детям из многодетных семей и нуждающимся в социальной поддержке и 35% путевок в городские лагеря с дневным пребыванием.