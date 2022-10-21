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В Нижнем Тагиле почти 6,3 тысячи детей отдохнули летом в загородных лагерях

Вчера, 11:30
Фото: 1MI
6 290 детей оздоровились летом в загородных лагерях Нижнего Тагила. В основном, отдых был организован в четыре смены.

На отдых детей в Нижнем Тагиле в 2022 году из областного и местного бюджетов было выделено 206,2 миллиона рублей. 20% путевок в загородные лагеря были предоставлены бесплатно детям из многодетных семей и нуждающимся в социальной поддержке и 35% путевок в городские лагеря с дневным пребыванием.

Всего в летнюю кампанию 2022 года функционировало 10 загородных лагерей. Девять из них являются муниципальными, и один ведомственный — детский оздоровительный комплекс «Баранчинские огоньки» ЕВРАЗ НТМК, — рассказала на заседании комиссии по социальной политике в гордуме начальник Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.
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Она отметила, что в лагерях были проведены ремонтно-строительные работы, акарицидная обработка территории, дератизация и дезинсекция. Особое внимание было уделено антитеррористической безопасности. Везде функционировали кнопки тревожной сигнализации, на территорию посетителей в случае необходимости пропускали сотрудники ЧОП в круглосуточном режиме.

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270 детей из Нижнего Тагила летом отдохнули в санатории «Сосновый бор», а 134 человека ездили в Анапу в санаторий «Жемчужина России» по программе «Поезд здоровья». Помимо этого, при 71 учреждении образования города и спортшколах работали лагеря с дневным пребыванием. Их посещали 5,4 тысячи юных тагильчан, — пояснила Татьяна Удинцева.

Также для 590 детей были проведены 65 туристических походов. Всеми видами отдыха за лето 2022 года было охвачено 32,1 тысячи учащихся.

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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Дети#Лагерь#Итоги#Школьники#Отдых
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