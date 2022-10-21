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В Нижнем Тагиле умер известный тренер по плаванию

Вчера, 10:41
Фото: Дворец водного спорта «Уралвагонзавод»
Известный тренер по плаванию из Нижнего Тагила скончался. Речь идет о Сергее Валерьевиче Тарачеве.

О смерти мужчины сообщил Дворец водного спорта «Уралвагонзавод».

Сообщается, что Сергей Тарачев был тренером по плаванию, воспитавшим несколько поколений спортсменов, призёров Чемпионатов России и УрФО.

Помимо этого, за свою карьеру он взрасти немало мастеров спорта и кандидатов. В бассейне Дворца водного спорта он проработал более 30 лет.

Скорбим и помним... – написали коллеги умершего.
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В комментариях к посту тренера поминают те, кто был с ним знаком.

Соболезнования родным и близким. Прекрасный тренер и прекрасный человек, - написала пользовательница соцсетей Оля Дамер.
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Напомним, ранее сообщалось о сразу нескольких смертях мобилизованных жителей Свердловской области.

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