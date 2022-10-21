В Нижнем Тагиле умер известный тренер по плаванию

О смерти мужчины сообщил Дворец водного спорта «Уралвагонзавод».
Сообщается, что Сергей Тарачев был тренером по плаванию, воспитавшим несколько поколений спортсменов, призёров Чемпионатов России и УрФО.
Помимо этого, за свою карьеру он взрасти немало мастеров спорта и кандидатов. В бассейне Дворца водного спорта он проработал более 30 лет.
Скорбим и помним... – написали коллеги умершего.
В комментариях к посту тренера поминают те, кто был с ним знаком.
Соболезнования родным и близким. Прекрасный тренер и прекрасный человек, - написала пользовательница соцсетей Оля Дамер.
Напомним, ранее сообщалось о сразу нескольких смертях мобилизованных жителей Свердловской области.