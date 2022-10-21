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В Нижнем Тагиле в школах и лагерях проведут ремонт и усилят антитеррористические меры

Вчера, 11:24
Фото: 1MI
Часть средств, выделенных Управлению образования Нижнего Тагила из местного бюджета на 2022 год, будет перенаправлена на ремонт школ, а также усиление антитеррористических мер.

Так, 900 тысяч рублей направят на разработку проектно-сметной документации для строительства стадиона у школы № 10 на Лебяжке, а также благоустройства территории школы № 48 на ГГМ.

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2,8 миллиона потратят на укрепление материально-технической базы образовательных организаций Нижнего Тагила. В эту сумму включены приобретение контейнера для дизельного генератора в школу № 12 в деревне Усть-Утка, оборудования для школы № 48 и установку окон в школе № 45.

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Будут закуплены мониторы для обеспечения полноценной системы видеонаблюдения и усиления антитеррористических мер в лагеря, которые относятся к «Центру организации отдыха и оздоровления». 4,4 миллиона направим на проведение противопожарных мероприятий в дошкольных учреждениях и школах Нижнего Тагила, — рассказала на заседании комиссии по соцполитике в Гордуме начальник Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.
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Также она отметила, что 1,4 миллиона дополнительно направят на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования, 189 тысяч — на организацию отдыха и оздоровления детей, и 1,5 миллиона — на обеспечение деятельности образовательных учреждений.

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Деньги, выделенные Нижнему Тагилу депутатами Законодательного собрания Свердловской области, будут направлены на приобретение оконных блоков в детский сад МАДОУ «Гармония», гимназию № 18 и школу № 90, электроплиту в МАДОУ «Радость», приобретение газонокосилок для школы № 100 и другие цели.

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