В Нижнем Тагиле за 5 лет станет на 20% меньше дошкольников

За прошедший год численность детей от трех до семи лет снизилась на 2 050 человек. В 2021 году на территории Нижнего Тагила проживало 22 404 дошкольника, а в 2022 году — 20 354.
Согласно социально-экономическому прогнозу города, тенденция падения численности детей дошкольного возраста продолжит сохраняться. К 2025 году эта категория населения достигнет показателя в 17 808 человек. Таким образом, за пять лет число дошкольников в городе сократится на 20% (-4 596 детей).
При этом отмечается, что доступность детских садов для детей в возрасте от полутора до трех лет сохранится в Нижнем Тагиле на уровне 100%.
При этом в МАДОУ «Радость» журналисту TagilCity.ru рассказали, что пока тенденции по снижению количества детей в дошкольном объединении Нижнего Тагила не наблюдается.
На сегодняшний день в наших дошкольных учреждениях такого нет. У нас определено муниципальное задание, которое мы выполняем. Общих тенденций по снижению количества детей нет, — рассказала директор МАДОУ Елена Городилова.