TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле за 5 лет станет на 20% меньше дошкольников

21 октября 14:13
Фото: 1MI
Количество детей дошкольного возраста снижается в Нижнем Тагиле.

За прошедший год численность детей от трех до семи лет снизилась на 2 050 человек. В 2021 году на территории Нижнего Тагила проживало 22 404 дошкольника, а в 2022 году — 20 354.

Согласно социально-экономическому прогнозу города, тенденция падения численности детей дошкольного возраста продолжит сохраняться. К 2025 году эта категория населения достигнет показателя в 17 808 человек. Таким образом, за пять лет число дошкольников в городе сократится на 20% (-4 596 детей).

При этом отмечается, что доступность детских садов для детей в возрасте от полутора до трех лет сохранится в Нижнем Тагиле на уровне 100%.

При этом в МАДОУ «Радость» журналисту TagilCity.ru рассказали, что пока тенденции по снижению количества детей в дошкольном объединении Нижнего Тагила не наблюдается.

На сегодняшний день в наших дошкольных учреждениях такого нет. У нас определено муниципальное задание, которое мы выполняем. Общих тенденций по снижению количества детей нет, — рассказала директор МАДОУ Елена Городилова.

 

Ремонт детского сада № 20 на улице Карла Маркса начался в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Дошкольник из Тагила — призер международных соревнований по ракетному моделированиюЖенщина в форме вывела дошкольников из детсада в Нижнем ТагилеЧисло дошкольников в Нижнем Тагиле убывает
#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Статистика#Прогноз#Дошкольники#Детский сад#Евгения Сафина
Подпишитесь
Торговля женщинами и пароходами. «Бесприданница» в Тагиле о цинизме золотой молодежи
12 ноября, 18:38
ГИБДД предупреждает о гололеде, мокром снеге и минусовых температурах в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:44
Сауна с тремя детьми загорелась в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:51
Домофон vs дежурство: родители учеников возмущены сбором денег в школе Нижнего Тагила
11 ноября, 09:27
На фасаде ГДДЮТ в Нижнем Тагиле появилась новая вывеска
Вчера, 19:01
«Кричал что-то про Украину»: пьяный парень устроил дебош в ТРЦ Каменска-Уральского
Вчера, 10:53