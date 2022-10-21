В Нижнем Тагиле завершился капремонт покрытия дороги на Ленинградском проспекте. Комиссия осмотрела участки и приняла их в эксплуатацию. Незначительные замечания подрядчик устранит до конца октября.

Дорогу по Ленинградскому проспекту в Нижнем Тагиле ремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кроме дорожного полотна, капремонт проведен также на идущих вдоль дороги тротуарах. Приемная комиссия оценила обновленную дорогу на улице Балакинской в Нижнем Тагиле Узнать подробнее По словам дорожников, объекты построены 50-70 лет назад. Поэтому в процессе ремонта пришлось вносить изменения в проект, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Под Нижним Тагилом продолжается капремонт дороги на Ольховку по БКД Узнать подробнее Во время вскрытия старого полотна становилось понятно, что где-то нужно менять и укреплять основание дороги, находили бесхозные трубы, которые или приводили в порядок, или засыпали бутом. Из-за этого и срок работ немного сместился, но в снег мы не ушли, успели сделать все в этом сезоне, - рассказал руководитель подрядной организации Гаджи Абдулов. В Нижнем Тагиле завершили капремонт двух участков дороги на Ленинградском проспекте Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила В работе комиссии принял участие инвалид-колясочник. Александр Коченков проехал по всем пешеходным переходам и оценил остановки общественного транспорта. Теперь можно и на простой коляске гулять, и на электрической без проблем можно по всему проспекту проехаться. Из тех дорог, по которым я ездил, эта самая доступная, - отметил Александр Коченков. Читайте также: Электронные табло с погодой и состоянием дорог появятся в Свердловской области Дороги, школы, спортобъекты: на что в бюджете 2023 года предусмотрено финансирование Нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется в 84 регионах России. Цель проекта реконструкция транспортной инфраструктуры страны