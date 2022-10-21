В Нижнем Тагиле завершили капремонт двух участков дороги на Ленинградском проспекте

Дорогу по Ленинградскому проспекту в Нижнем Тагиле ремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кроме дорожного полотна, капремонт проведен также на идущих вдоль дороги тротуарах.
По словам дорожников, объекты построены 50-70 лет назад. Поэтому в процессе ремонта пришлось вносить изменения в проект, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Во время вскрытия старого полотна становилось понятно, что где-то нужно менять и укреплять основание дороги, находили бесхозные трубы, которые или приводили в порядок, или засыпали бутом. Из-за этого и срок работ немного сместился, но в снег мы не ушли, успели сделать все в этом сезоне, - рассказал руководитель подрядной организации Гаджи Абдулов.
В работе комиссии принял участие инвалид-колясочник. Александр Коченков проехал по всем пешеходным переходам и оценил остановки общественного транспорта.
Теперь можно и на простой коляске гулять, и на электрической без проблем можно по всему проспекту проехаться. Из тех дорог, по которым я ездил, эта самая доступная, - отметил Александр Коченков.
Нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется в 84 регионах России. Цель проекта реконструкция транспортной инфраструктуры страны