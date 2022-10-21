В России планируют ужесточить наказание за недостоверные данные о качестве воздуха

Издание приводит в пример город Челябинск, где местные пожаловались, что в городе «нечем дышать», и воздух только лишь ухудшается.



Бурматов сказал, что на эту тему запланировано обсуждение. Они планируют сформировать список городов, где горожане жалуются на загрязненный воздух.



Также он планирует предложить парламентариям ужесточить ответственность должностных лиц за искажение экологической информации. Он сказал, что ответственность существует и сейчас, но она «смешная» - это штраф в размере шести тысяч рублей.