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В России планируют ужесточить наказание за недостоверные данные о качестве воздуха

Вчера, 08:51
Фото: 1MI
Комитет Госдумы по природным ресурсам и экологии планирует проверить исполнение федерального проекта «Чистый воздух».

Как сообщил зампреда комитета Владимир Бурматов, денег, выделяемых регионам в рамках данного проекта, становится больше, а экологическая ситуация, как утверждают жители, не улучшается. Об этом сообщает «Интерфакс».

Издание приводит в пример город Челябинск, где местные пожаловались, что в городе «нечем дышать», и воздух только лишь ухудшается.

Бурматов сказал, что на эту тему запланировано обсуждение. Они планируют сформировать список городов, где горожане жалуются на загрязненный воздух.

Также он планирует предложить парламентариям ужесточить ответственность должностных лиц за искажение экологической информации. Он сказал, что ответственность существует и сейчас, но она «смешная» - это штраф в размере шести тысяч рублей.

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Отмечается, что Нижний Тагил по линии «Чистого воздуха» в ближайшие полтора года получит 832 млн на приобретение 12 трамваев, а также около 200 млн на перевод жилья на газовое оборудование. Еще 1 млрд предусмотрен для Нижнего Тагила для ремонта и строительства новых трамвайных путей.

#Елена Озерова#Новости УрФО#Федеральный проект#Чистый воздух#Госдума#Экология#Воздух#Гордума#Депутат
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