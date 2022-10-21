В Свердловской области с начала года задержано 10 тысяч нетрезывх водителей

За 9 месяцев 2022 года в Свердловской области более 10 тысяч водителей были привлечены к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Каждый восьмой нарушитель привлечен повторно. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.