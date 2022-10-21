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В Свердловской области с начала года задержано 10 тысяч нетрезывх водителей

Вчера, 11:22
Фото: 1MI
В Свердловской области десять тысяч автомобилистов наказаны за вождение в нетрезвом виде.

За 9 месяцев 2022 года в Свердловской области более 10 тысяч водителей были привлечены к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Каждый восьмой нарушитель привлечен повторно. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

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Более 10 тысяч водителей задержаны за езду без прав, причем 8 тысяч  из них не получали водительских удостоверений. Остальные лишены прав за грубые нарушения ПДД

22-23 октября сотрудники ГИБДД Свердловской области проведут рейды, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД.

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Госавтоинспекция напоминает гражданам, управление автомобилем в нетрезвом состоянии – это уголовно наказуемое преступление.  

#Федор Быстров#Происшествия#Свердловская область#ГИБДД#Рейды#Нарушение ПДД
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