В Свердловской области с начала года задержано 10 тысяч нетрезывх водителей

За 9 месяцев 2022 года в Свердловской области более 10 тысяч водителей были привлечены к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Каждый восьмой нарушитель привлечен повторно. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
Более 10 тысяч водителей задержаны за езду без прав, причем 8 тысяч из них не получали водительских удостоверений. Остальные лишены прав за грубые нарушения ПДД
22-23 октября сотрудники ГИБДД Свердловской области проведут рейды, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД.
Госавтоинспекция напоминает гражданам, управление автомобилем в нетрезвом состоянии – это уголовно наказуемое преступление.