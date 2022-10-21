Валерий Лимаренко: Мы готовы к любым вызовам и обеспечим мгновенное реагирование

Решения оперштаба являются обязательными к исполнению всеми органами государственной и муниципальной власти, подчёркивает Валерий Лимаренко.
Указом президента России Владимиром Путиным главам регионов даны новые полномочия для обеспечения безопасности. В Сахалинской области введён уровень базовой готовности, в связи с этим правительство островного региона получило дополнительные полномочия.
«На Сахалине и Курилах усиливается охрана общественного порядка, военных объектов, а также предприятий жизнеобеспечения, транспорта, коммуникаций и связи, энергетики. Мы должны быть готовы к любым вызовам и обеспечивать мгновенное реагирование», — указал Валерий Лимаренко.
Он подчеркнул, что с организацией оперативного штаба деятельность островных властей по поддержке мобилизованных сахалинцев и курильчан и их семей, армии получила законодательное закрепление, сообщает портал Sakh.online.
Отметим, Валерий Лимаренко сам неоднократно посещал воинские части и полигоны на Сахалине, чтобы убедиться, как проходит военная подготовка призванных в ходе частичной мобилизации жителей региона, обращал особое внимание на экипировку и быт воинов.
Аналогичную задачу глава области поставил и перед главами районов. Ранее по поручению главы региона к обустройству мест временного размещения мобилизованных сахалинцев были привлечены строительные компании. Также по указанию губернатора региональное правительство закупило одежду, обувь, спальные мешки, гигиенические средства. По решению губернатора семьям сахалинцев, которые были призваны в ходе объявленной частичной мобилизации, выплатят единовременно по 300 тысяч рублей. Семьи мобилизованных опрашивают волонтёры, узнают, есть ли какие просьбы. Оперативно решаются вопросы трудоустройства, получения медицинских услуг, образования детей и другие проблемы, которые волнуют сахалинцев.