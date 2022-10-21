Валерий Лимаренко: Мы создаём комфортные условия для ведения бизнеса в регионе

В проект уже вложено почти 340 млн рублей, создано 14 новых рабочих мест, а с вводом всего комплекса на полную мощность работу получат 43 сахалинца. На предприятии отметили, что важным поводом реализации проекта стали налоговые и имущественные льготы, которые даёт статус резидента СПВ, а также региональная программа поддержки предпринимательства. Об этом пишет sakh.online.
Отметим, преференциальные режимы свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития весьма востребованы в Сахалинской области. Статус резидентов СПВ на территории региона получили 48 инвесторов. 30 из них осуществляют деятельность в Корсаковском порту, 18– в Углегорском. В рамках территорий опережающего развития — «Южная», «Горный воздух» и «Курилы» — действуют 47 резидентов. Инвестиции в проекты ТОР и СПВ с 2019 года составили более 46 млрд рублей. Создано 3296 новых рабочих мест.
Губернатор области Валерий Лимаренко считает, что островная территория привлекает инвесторов не только преференциями режимов ТОР и СПВ, но и снижением административных барьеров, созданием бизнес-инфраструктуры, лояльным отношением к предпринимательству. Например, в 2021 году Сахалинская область стала одним из 12 «пилотных» регионов страны по введению нового механизма регионального инвестиционного стандарта, внедрив все пять его элементов.
«Первоочередная задача для всех регионов страны — наращивание темпов экономического развития. Поэтому, как никогда ранее, нам важен инвестиционный стандарт — правило, устраняющее проволочки, бюрократические барьеры, обеспечивающее максимальную прозрачность потенциальных инвестиционных площадок», — сказал Валерий Лимаренко.
Конечно, наиболее заманчивой для инвесторов является топливно-энергетическая сфера островной экономики, которая привлекает наибольший объём частных вложений. Однако отмечается и рост интереса к неэнергетическому сектору региональной экономики.И в немалой степени этому способствуют усилия областных властей, направленные на развитие несырьевых отраслей. Помимо преференций ТОР и СПВ, в регионе действует масштабная программа господдержки предпринимательства. Например, для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также реализации масштабных инвестиционных проектов предусмотрена возможность предоставления земельных участков без проведения конкурсных процедур.
В настоящее время сформирован пул из более 170 проектов, направленных на диверсификацию экономики. Общий объём инвестиций — порядка 600 млрд рублей.
Сейчас в Сахалинской области в стадии реализации несколько крупных проектов. Среди них — крупнейший в стране конвейер для транспортировки угля в Углегорском районе, модернизация Корсаковского порта, строительство порта в Поронайском районе, аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске, рыбоперерабатывающие заводы, агропромышленный парк с оптово-распределительным центром, развитие лесопереработки (производство CLT панелей, OSB плит, пеллет), создание мощностей по выпуску цемента.
Туристическую инфраструктуру островного региона пополнили гостиничный комплекс с аквапарком «Парадайз Резорт Отель», первая очередь апарт-отеля «Сахалин Шале», дополнительный корпус гостиницы «Мега Палас Отель», ресторанный комплекс на вершине горы Большевик, торгово-развлекательный центр «Аллея».
Преференциальными режимами пользуются островные сельхозпроизводители. Это крупные животноводческие комплексы «Мерси Агро Сахалин» и «Грин Агро-Сахалин», тепличный комплекс совхоза Тепличный». Есть среди резидентов и промышленные предприятия, например, завод по переработке крупногабаритных шин в резиновую крошку в Углегорском районе, компания из Корсаковского района, выпускающая одноразовые медицинские изделия.
Работа губернатора и регионального правительства по формированию благоприятной деловой среды на территории региона дала впечатляющие результаты: в 2022 году в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах страны Сахалинская область оказалась в первой пятерке.