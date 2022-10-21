Вокзал Нижнего Тагила на полтора месяца остается без прямого сообщения с Алапаевском

На время ремонта железнодорожные маршруты разделят на части. Так поезд №6895/6896 Егоршино – Нижний Тагил с 24 октября по 9 декабря будет следовать от Егоршино до Ясашной и от Нижней Салды до Нижнего Тагила (не курсирует на перегоне Ясашная – Нижняя Салда).