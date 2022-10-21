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Вокзал Нижнего Тагила на полтора месяца остается без прямого сообщения с Алапаевском

Вчера, 16:44
Фото: 1MI
Нижний Тагил на полтора месяца останется без прямого ж/д сообщения до Алапаевска и Егоршино. Железнодорожники проводят ремонтные работы на перегоне между станциями Ясашная и Нижняя Салда.

Путевые работы на участке ремонта продолжаются с 5 октября, сообщили в пресс-службе СвЖД.

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На время ремонта тагильчане смогут воспользоваться автобусами. Из Нижнего Тагила до Алапаевска организовано 4 ежедневных рейса, включая транзитный. С Артёмовским, находящимся у станции Егоршино, прямого автобусного сообщения у Нижнего Тагила нет. 

На время ремонта железнодорожные маршруты разделят на части. Так поезд №6895/6896 Егоршино – Нижний Тагил с 24 октября по 9 декабря будет следовать от Егоршино до Ясашной и от Нижней Салды до Нижнего Тагила (не курсирует на перегоне Ясашная – Нижняя Салда).

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Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с рельсов сошли три грузовых вагона.

#Федор Быстров#Транспорт#Железнодорожный вокзал#Свердловская железная дорога#Железная дорога#Ремонт
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