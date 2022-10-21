Волонтеры рассказали о помощи семьям мобилизованных в Нижнем Тагиле

В пятницу, 21 октября, штаб посетил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он в неформальной обстановке пообщался с членами организации и оценил уровень их работы. Об этом сообщает Городской дворец молодежи.



По результату встречи глава отметил слаженную работу добровольцев, которая идет в штатном режиме, несмотря на большое количество поступающих на телефон звонков.