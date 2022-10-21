Волонтеры рассказали о помощи семьям мобилизованных в Нижнем Тагиле

В пятницу, 21 октября, штаб посетил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он в неформальной обстановке пообщался с членами организации и оценил уровень их работы. Об этом сообщает Городской дворец молодежи.
По результату встречи глава отметил слаженную работу добровольцев, которая идет в штатном режиме, несмотря на большое количество поступающих на телефон звонков.
Я готов приезжать и помогать, разговаривать с семьями лично, - сказал Владислав Пинаев.
Известно, что также 21 октября из Нижнего Тагила в Луганск отправился груз гуманитарной помощи. Посылка была собрана при поддержке мэрии, профильных учреждений, ведомств, Городского Дворца молодежи, представителями бизнеса и местными жителями.
Напомним, что помимо этой помощи, в Нижнем Тагиле добровольцы проводят самостоятельные сборы для мобилизованных тагильчан. Волонтеры шьют носилки из строп для раненых, а также занимаются сбором теплых вещей для мужчин, которым предстоит отправиться на спецоперацию. Теплые вещи для мобилизованных собирают на базе Центра ветеранов боевых действий.