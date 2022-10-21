ВСК: РНПК поможет решить проблемы на рынке страхования инвестпроектов

Так, недоступными стали западные перестраховочные емкости и сложно сейчас найти альтернативу в странах Востока. С решением проблемы поможет фокус на РНПК.
Как сообщает newsnn.ru, по словам Фролова, положительную роль может сыграть также Евразийская перестраховочная компания. Она должна быть создана, учитывая сложившуюся ситуацию.
Ключевыми инструментами, которые позволили бы уменьшить риски для игроков на этом рынке, могут стать альтернативные перестраховочные емкости в восточных странах, совместные программы, к разработке которых необходимо привлечь институты развития. Они были бы способны защитить участников инвестиционных программ. Еще важно, чтобы за конкретные потенциальные риски нес ответственность определенный пул страховщиков. Это позволит обеспечить сострахование. Плюсом к этому необходимо выпустить катастрофические бонды и создать альтернативные инструменты защиты. Нужно заняться, в частности, самострахованием, формированием общества взаимного страхования. Нужны и кэптивные перестраховщики.
Другой важный момент состоит в недооценке игроками рынка такого нюанса, как человеческий фактор. Он способен помешать эффективной реализации инвестпроектов на любой из стадий. В связи с этим well-being программы для сотрудников способны снизить текучесть кадров и помочь уйти от лишних финансовых потерь компаний. Последние могут их нести в связи с тем, что из них уходят специалисты.
По словам Фролова, непростую сегодняшнюю ситуацию нужно расценивать не только как вызов, но и как стимул, который позволит развивать отрасль. В данной ситуации нужно заняться новыми защитными инструментами, обладающими большой эффективностью. В то же время необходимо помнить о том, что очень большую роль при реализации инвестиционных проектов играет именно команда. При этом финансовые показатели компаний прямо зависят от качества корпоративной среды. Например, в ВСК в этом году сумели реализовать масштабную программу заботы о сотрудниках благодаря корпоративным мероприятиям, well-being программам, помощи тем, кто в данный момент попал в сложную жизненную ситуацию. Итогом Фролов назвал ряд положительных откликов от коллег. И это не считая того, что компании удалось добиться высоких результатов в бизнесе в этом году.