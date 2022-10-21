ВСК: РНПК поможет решить проблемы на рынке страхования инвестпроектов

По словам Фролова, непростую сегодняшнюю ситуацию нужно расценивать не только как вызов, но и как стимул, который позволит развивать отрасль. В данной ситуации нужно заняться новыми защитными инструментами, обладающими большой эффективностью. В то же время необходимо помнить о том, что очень большую роль при реализации инвестиционных проектов играет именно команда. При этом финансовые показатели компаний прямо зависят от качества корпоративной среды. Например, в ВСК в этом году сумели реализовать масштабную программу заботы о сотрудниках благодаря корпоративным мероприятиям, well-being программам, помощи тем, кто в данный момент попал в сложную жизненную ситуацию. Итогом Фролов назвал ряд положительных откликов от коллег. И это не считая того, что компании удалось добиться высоких результатов в бизнесе в этом году.