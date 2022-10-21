Заморозки придут в Нижний Тагил в выходные, а горожане попали в пробку

Часть средств, выделенных Управлению образования Нижнего Тагила из местного бюджета на 2022 год, будет перенаправлена на ремонт школ и усиление антитеррористических мер. 900 тысяч рублей направят на разработку проектно-сметной документации для строительства стадиона у школы № 10 на Лебяжке, а также благоустройства территории школы № 48 на ГГМ.