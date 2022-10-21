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Заморозки придут в Нижний Тагил в выходные, а горожане попали в пробку

Вчера, 14:31
Фото: [ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ
Перекресток Ленинградского проспекта — улицы Володарского
Заморозки придут в Нижний Тагил в выходные, а горожане попали в пробку на Ленинградском проспекте. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 21 октября.

Жители Нижнего Тагила пожаловались на автомобильную пробку после тестового запуска «зелёной волны» на Ленинградском проспекте. Автомобилисты стояли на светофорах вечером 20 октября. На происходящее они жаловались в соцсетях.

Тагильчане пожаловались на пробки после запуска светофоров на Ленинградском проспекте
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Депутаты Гордумы и чиновники мэрии Нижнего Тагила обсудили вопросы отопления в отдельных домах, энергоэффективность и степень готовности города к отопительному сезону. Они рассказали, по каким причинам некоторые квартиры не нагреваются, и кто отвечает за голые трубы на улице.

Голые трубы, холодные квартиры и 100% готовность к отопительному сезону в Тагиле
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2,5 миллиона рублей, которые удалось сэкономить в результате конкурсных процедур на установку систем видеонаблюдения в школах Нижнего Тагила, направят на детские сады.

Установка видеонаблюдения в школах Нижнего Тагила обошлась на 2,5 млн дешевле
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Часть средств, выделенных Управлению образования Нижнего Тагила из местного бюджета на 2022 год, будет перенаправлена на ремонт школ и усиление антитеррористических мер. 900 тысяч рублей направят на разработку проектно-сметной документации для строительства стадиона у школы № 10 на Лебяжке, а также благоустройства территории школы № 48 на ГГМ.

В Нижнем Тагиле в школах и лагерях проведут ремонт и усилят антитеррористические меры
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В выходные, 22-23 октября, в Нижнем Тагиле ожидается солнечная, но ветреная погода. Ночью ожидаются минусовые температуры. Автомобильные шины рекомендуется заменить с летних на зимние.

Черный лёд, ветер и заморозки ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле
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Голые трубы, холодные квартиры и 100% готовность к отопительному сезону в Тагиле
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