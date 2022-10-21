Заморозки придут в Нижний Тагил в выходные, а горожане попали в пробку

Жители Нижнего Тагила пожаловались на автомобильную пробку после тестового запуска «зелёной волны» на Ленинградском проспекте. Автомобилисты стояли на светофорах вечером 20 октября. На происходящее они жаловались в соцсетях.
Депутаты Гордумы и чиновники мэрии Нижнего Тагила обсудили вопросы отопления в отдельных домах, энергоэффективность и степень готовности города к отопительному сезону. Они рассказали, по каким причинам некоторые квартиры не нагреваются, и кто отвечает за голые трубы на улице.
2,5 миллиона рублей, которые удалось сэкономить в результате конкурсных процедур на установку систем видеонаблюдения в школах Нижнего Тагила, направят на детские сады.
Часть средств, выделенных Управлению образования Нижнего Тагила из местного бюджета на 2022 год, будет перенаправлена на ремонт школ и усиление антитеррористических мер. 900 тысяч рублей направят на разработку проектно-сметной документации для строительства стадиона у школы № 10 на Лебяжке, а также благоустройства территории школы № 48 на ГГМ.
В выходные, 22-23 октября, в Нижнем Тагиле ожидается солнечная, но ветреная погода. Ночью ожидаются минусовые температуры. Автомобильные шины рекомендуется заменить с летних на зимние.