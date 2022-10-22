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20-летний студент из Екатеринбурга погиб на спецоперации на Украине

Сегодня, 07:14
Фото: 1MI
Юноша, проходивший обучение на очной форме в УрФУ в Екатеринбурге, погиб в ходе проведение спецоперации на Украине.

Парня звали Никита Недзельский. О трагедии рассказали его друзья из строительного отряда «Горизонт», пишет Е1.

Родился Никита в поселке Вынгапуровский Ямало-Ненецкого автономного округа. Во взрослом возрасте, будучи студентом, он отправился в российскую армию служить срочником, а потом подписал контракт и отправился в зону СВО.

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В екатеринбургском вузе парень проходил обучение на факультете Института фундаментального образования и состоял в организации «Волонтеры Урала». Он был третьекурсником. С прошлого года увлекался волонерством.

Очень хороший парень, который всё всегда выполнял. Я видела на мероприятиях, что Никита отрабатывал всё от начала и до конца, - добавили педагоги погибшего.
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Ранее сообщалось и о других погибших на спецоперации уральцах. Например, в регионе 19 и 20 октября похоронили двух военных.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Погиб#Студент#Украина#Операция на Украине
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