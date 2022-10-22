20-летний студент из Екатеринбурга погиб на спецоперации на Украине

Парня звали Никита Недзельский. О трагедии рассказали его друзья из строительного отряда «Горизонт», пишет Е1.
Родился Никита в поселке Вынгапуровский Ямало-Ненецкого автономного округа. Во взрослом возрасте, будучи студентом, он отправился в российскую армию служить срочником, а потом подписал контракт и отправился в зону СВО.
В екатеринбургском вузе парень проходил обучение на факультете Института фундаментального образования и состоял в организации «Волонтеры Урала». Он был третьекурсником. С прошлого года увлекался волонерством.
Очень хороший парень, который всё всегда выполнял. Я видела на мероприятиях, что Никита отрабатывал всё от начала и до конца, - добавили педагоги погибшего.
Ранее сообщалось и о других погибших на спецоперации уральцах. Например, в регионе 19 и 20 октября похоронили двух военных.