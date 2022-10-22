Глава РЭО Буцаев: Рекультивацией полигонов в России займется специальная компания

Из заявления гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева следует, что в процессе возврата в оборот нарушенных земель должны участвовать также центры компетенции по проблемам ликвидации накопленного вреда. С этой целью и решили создавать инжиниринговые компании полного цикла, пояснил Буцаев. Эти структуры будут разрабатывать новые технологические решения и выбирать оптимальные варианты, обеспечат проведение проектных и строительных работ и возьмут на себя эксплуатацию рекультивированных полигонов.