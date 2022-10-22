Глава РЭО Буцаев: Рекультивацией полигонов в России займется специальная компания

Инжиниринговую структуру «Экотех» создали совместно с «Ростехом». Компания разработает всю необходимую документацию и проведет оптимизацию работ с точки зрения их общей стоимости и экологии, основываясь на уже имеющемся опыте. ООО «Экотех» будет отслеживать неоправданные технологические решения, а также бороться с завышенными тратами на рекультивацию и некачественным выполнением работ, пишут корреспонденты 360tv.ru.
Масштабным федеральным проектом «Чистая страна» предполагается также уборка территорий. Проектом предусмотрено, что в период с 2023 по 2024 год в России ликвидируют 15 объектов для размещения ТКО. Речь идет об объектах, расположенных на территориях следующих субъектов РФ: Бурятия, Тюменская, Кировская, Вологодская, Волгоградская, Курская, Омская, Ростовская и Челябинская области, а также Краснодарский край и Приморье.
Из заявления гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева следует, что в процессе возврата в оборот нарушенных земель должны участвовать также центры компетенции по проблемам ликвидации накопленного вреда. С этой целью и решили создавать инжиниринговые компании полного цикла, пояснил Буцаев. Эти структуры будут разрабатывать новые технологические решения и выбирать оптимальные варианты, обеспечат проведение проектных и строительных работ и возьмут на себя эксплуатацию рекультивированных полигонов.
«Задача создать такой центр была поставлена вице-премьером Викторией Абрамченко. АО «Национальный экологический оператор» (ГК «Ростех») и Российский экологический оператор создали совместную инжиниринговую компанию ООО «Экотех», – сообщил Буцаев.
Члены наблюдательного совета компании решили, что РЭО станет участником уставного капитала ООО «Экотех»: будет заключен договор купли-продажи доли с дочерней структурой «Ростеха» АО «Национальный экологический оператор». Договор будет действовать в течение 10 лет.
РЭО продолжит участвовать в ликвидации незаконных свалок, а также заниматься строительством и рекультивацией полигонов ТКО на территории России, подытожил Буцаев.