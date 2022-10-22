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Мебель и техника банкрота «Тагилбанка» в селе под Екатеринбургом выставлены на торги

Сегодня, 12:18
Фото: 1MI
Эмбоссер (техника для чеканки на пластике) и мебель компании-банкрота АО «Тагилбанк» выставлены на торги. Лоты находятся в селе Горный Щит под Екатеринбургом.

Начальная цена эмбоссера составляет 141,8 тысячи рублей. Второй лот стоимостью 14,1 тысячи рублей — это набор офисной мебели. В него входят:

  • пять угловых рабочий столов;
  • семь подкатных и пять приставных тумб;
  • три шкафа для документов;
  • шесть приставок к столу.

Прием заявок на аукцион от желающих приобрести мебель и технику финансовой организации открыт до 13 ноября. Аукцион будет проводить государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

В сентябре 2022 года также прошли торги на имущество «Тагилбанка». Общая сумма 85 лотов составляла 80 миллионов рублей. Однако они не состоялись, так как желающих приобрести дом, иномарку, оборудование и дебиторские задолженности не нашлось.

Торги на имущество банкрота «Тагилбанка» на 80 млн не состоялись
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«Тагилбанк» банкротится с 2018 года. Лицензия у финансовой организации была отозвана за неэффективную и убыточную деятельность. Директора Алексея Чеканова и двух его подчиненных судили за махинации с ценными бумагами. Однако они смогли избежать реальных тюремных сроков.

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#Евгения Сафина#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Екатеринбург#Аукцион#Торги#Тагилбанк#Мебель#Техника
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