Мебель и техника банкрота «Тагилбанка» в селе под Екатеринбургом выставлены на торги

«Тагилбанк» банкротится с 2018 года. Лицензия у финансовой организации была отозвана за неэффективную и убыточную деятельность. Директора Алексея Чеканова и двух его подчиненных судили за махинации с ценными бумагами. Однако они смогли избежать реальных тюремных сроков.