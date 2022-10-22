Мебель и техника банкрота «Тагилбанка» в селе под Екатеринбургом выставлены на торги

Начальная цена эмбоссера составляет 141,8 тысячи рублей. Второй лот стоимостью 14,1 тысячи рублей — это набор офисной мебели. В него входят:
Прием заявок на аукцион от желающих приобрести мебель и технику финансовой организации открыт до 13 ноября. Аукцион будет проводить государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
В сентябре 2022 года также прошли торги на имущество «Тагилбанка». Общая сумма 85 лотов составляла 80 миллионов рублей. Однако они не состоялись, так как желающих приобрести дом, иномарку, оборудование и дебиторские задолженности не нашлось.
«Тагилбанк» банкротится с 2018 года. Лицензия у финансовой организации была отозвана за неэффективную и убыточную деятельность. Директора Алексея Чеканова и двух его подчиненных судили за махинации с ценными бумагами. Однако они смогли избежать реальных тюремных сроков.