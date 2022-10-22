«Новые известия»: миграция россиян внутри страны обнуляет регионы

Например, в Республике Алтай с 2017 по 2021 года включительно осели только две сотни человек, в Калужской области — 306, а в Ярославской — 769. «Новые известия» составили рейтинг регионов по притоку населения от внутренней миграции (разница между прибывшими из других областей и уехавших в другие субъекты РФ).
Москва и Московская область, считаются уже одним регионом. По данным подмосковного Минтранса, в 2017 году ежедневно работу посещали 3,2 миллиона человек. Это около 75% трудоспособного населения. Недвижимость в области дешевле. Москва как макрорегион является безоговорочным лидером. За пять лет в столичном регионе зарегистрировались 2,44 миллиона человек, а население за счет внутренних мигрантов выросло почти на 600 тысяч человек.
По мнению доцента Института демографии им. А. Вишневского НИУ ВШЭ Никиты Мкртчяна, реальный прирост еще больше. Он отметил, что с 2011 года долговременными мигрантами считаются те, кто регистрируется по месту пребывания на срок от 9 месяцев. Таким образом регистрацию проходят студенты.
Как только регистрация у студентов и арендаторов квартир заканчивается, статистически считается, что человек убыл по месту своей постоянной прописки (хотя физически он скорее всего не убыл). Поэтому цифра миграции и в Москву, и из Москвы достаточно высокая, — заявляет Мкртчян.
В другие регионы люди активно переезжают в Краснодарский край, Севастополь, Калининград и Адыгею. Последняя является бедным регионом. Однако обычно люди покидают свои города в поисках лучшей жизни. В июле 2022 года средняя зарплата в Адыгее составила 38,4 тысячи рублей. Это на 38% меньше, чем в среднем по стране.
По словам Мкртчяна Адыгея входит в агломерацию Краснодарского края. Один район там физически примыкает к Краснодару, то есть является ближайшим пригородом.
За Краснодарский край переживать нет смысла, считает демограф Алексей Ракши. Там, куда люди отправляются, чтобы тратить деньги, экономике ничего не угрожает. Причиной является то, что по приезду люди строят дома, проводят коммуникации, возникает спрос на дороги и прочее. По словам Ракши, люди переезжают и сами создают условия для комфортной жизни. Едут, как правило, туда, где тепло.
Однако, как утверждает Никита Мкртчян, Калининградская область рискует стать заложником былой популярности, которая может скоро улетучиться. Он уверен, что сейчас в Калининградскую область продолжают уже не так активно ехать. Курорт и море — отличный вариант для жизни после 45. В данном случае роль играет хорошее расположение и до недавнего времени возможность посетить Европу, которой теперь нет.
После 24 февраля многое стало меняться. Страны Прибалтики останавливали транзит товаров, через границы просто так не проехать. Область почти попала в изоляцию и доступными остались только авиаперелеты. Кроме того, снизилось количество рабочих мест, стали останавливаться предприятия, зависящие от иностранных комплектующих и компаний.
Одним из примеров является автосборочный завод «Автотор» в Калининградской области. В сентябре на заводе не осталось запасов комплектующих для автомобилей Hyundai и Kia. А BMW в Калининграде остановило сборку еще весной. В результате производство встало. Перспективы сборки других, в частности, китайских моделей, туманны. Дело в том, что в стране многие хотят заниматься сборкой. Однако с нынешними ценниками желающих приобрести новый автомобиль убавилось. Люди приехали за красивой жизнью, но остались ни с чем. Даже если формально они не уволены, на прежний доход рассчитывать не стоит.
Таким образом, триллионы куда-то вливаются, а результата нет. В 2018 году в России были утверждены национальные проекты, которые должны были вывести регионы на новый уровень, а в 2019 году началась их реализация.
Вопрос в данном случае не только в погоде. Перспектива оказаться в долгах и займах, потому что жить не на что, не располагает к романтике. Небольшие зарплаты в регионах падают, сотрудники остановивших производство предприятий формально имеют занятость и доходы. При этом стоимость недвижимости растет именно в регионах. Так, по данным «ЦИАН.Аналитика», с начала 2022 года новостройки больше всего подорожали в Хабаровске (+51%), Липецке (+50%) и Иркутске (+44%). Москва при этом заняла 28 строчку с прибавкой стоимости в 2 процента.
Вторичное жилье сильнее всего выросло в цене в Махачкале (+6,7%), Кирове (+1,5%) и Волгограде (+1,4%). Москва вышла на 34 место, так как тут жилье даже подешевело на 1,7%. В провинции жить стало дороже, а возможностей заработать — меньше.
Никита Мкртчян отмечает, что молодые люди в глубинке получают настолько мало, что неясно, как на нее можно жить. По его словам, выпускники учебных заведений приходят работать на минимальную зарплату около 17 тысяч рублей везде. Если у человека при этом есть возможность перебраться в Москву, то зарплата там будет все равно выше. Это уже открывает возможности.
что зарплата молодых людей в российской глубинке настолько низка, что непонятно, как на нее прожить:
Очень бедно живет провинция. Богаче живут Севера. Вот если из Ханты-Мансийска или из Салехарда ехать в Москву — это совсем неоднозначная история, потому что и там можно заработать московские деньги. А из всей европейской части РФ ехать в Москву смысл есть, — говорит Никита Мкртчян.
Альтернативных вариантов для переезда нет, а спасение — в Москве. Это подтверждается и исследованиями ВШЭ — внутренняя миграция благоприятно влияет на карьеру и построении семьи.
Москва будет выживать за счет людей из провинции. Да, город не просит дотаций из бюджета, но 77,3% доходов составляет НДФЛ и налог на прибыль. Люди и предприятия уходят из регионов и наращивают там налоговую базу. Поэтому доходы Москвы — это деньги из регионов.