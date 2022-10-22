«Новые известия»: миграция россиян внутри страны обнуляет регионы

Как только регистрация у студентов и арендаторов квартир заканчивается, статистически считается, что человек убыл по месту своей постоянной прописки (хотя физически он скорее всего не убыл). Поэтому цифра миграции и в Москву, и из Москвы достаточно высокая, — заявляет Мкртчян.

Поближе к морю

В другие регионы люди активно переезжают в Краснодарский край, Севастополь, Калининград и Адыгею. Последняя является бедным регионом. Однако обычно люди покидают свои города в поисках лучшей жизни. В июле 2022 года средняя зарплата в Адыгее составила 38,4 тысячи рублей. Это на 38% меньше, чем в среднем по стране.

По словам Мкртчяна Адыгея входит в агломерацию Краснодарского края. Один район там физически примыкает к Краснодару, то есть является ближайшим пригородом.

За Краснодарский край переживать нет смысла, считает демограф Алексей Ракши. Там, куда люди отправляются, чтобы тратить деньги, экономике ничего не угрожает. Причиной является то, что по приезду люди строят дома, проводят коммуникации, возникает спрос на дороги и прочее. По словам Ракши, люди переезжают и сами создают условия для комфортной жизни. Едут, как правило, туда, где тепло.

Однако, как утверждает Никита Мкртчян, Калининградская область рискует стать заложником былой популярности, которая может скоро улетучиться. Он уверен, что сейчас в Калининградскую область продолжают уже не так активно ехать. Курорт и море — отличный вариант для жизни после 45. В данном случае роль играет хорошее расположение и до недавнего времени возможность посетить Европу, которой теперь нет.