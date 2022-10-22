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Пассажир избил водителя автобуса из-за замечания в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:36
Фото: 1MI
В автобусе в Нижнем Тагиле произошел конфликт: пассажир ударил водителя, потому что тот сделал ему замечание. Об инциденте рассказали очевидцы событий.

Известно, что автобус ехал из Ленинского в Дзержинский район. На одной из остановок в транспортное средство зашел тагильчанин с собакой. Животное было без поводка и намордника, на что водитель указал пассажиру, рассказал очевидец в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

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По словам свидетеля событий, водитель вовсе имел право отказать такому пассажиру в поездке. А замечание прозвучало лишь тогда, когда мужчина уже выходил из салона.

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Далее, как сообщает свидетель, мужчина развернулся и набросился на водителя. Он успел несколько раз ударить его, прежде чем другие пассажиры их разняли. После этого тагильчанин вышел из автобуса.

#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Автобус#Драка#Водитель#Замечание
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