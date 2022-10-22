Пассажир избил водителя автобуса из-за замечания в Нижнем Тагиле

Известно, что автобус ехал из Ленинского в Дзержинский район. На одной из остановок в транспортное средство зашел тагильчанин с собакой. Животное было без поводка и намордника, на что водитель указал пассажиру, рассказал очевидец в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
По словам свидетеля событий, водитель вовсе имел право отказать такому пассажиру в поездке. А замечание прозвучало лишь тогда, когда мужчина уже выходил из салона.
Далее, как сообщает свидетель, мужчина развернулся и набросился на водителя. Он успел несколько раз ударить его, прежде чем другие пассажиры их разняли. После этого тагильчанин вышел из автобуса.