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Тагильчанки отправили 28 коробок гуманитарной помощи в воинскую часть Екатеринбурга

Сегодня, 10:28
Фото: Александра Галимова
Две девушки-волонтера из Нижнего Тагила отправили 28 коробок гуманитарной помощи в военную часть Екатеринбурга.

29 сентября две девушки-волонтера решили заняться сбором гуманитарной помощи для российской армии, выполняющей задачи специальной военной операции на Украине. Тогда Александра Галимова и Ксения Хвостенко открыли группу. Там они указали, как можно помочь, что нужно принести и куда.

Далее мы собирали необходимые вещи из списков, такие как например – еда (печенье, тушенка), средства личной гигиены (бритвы, мыло, порошки, влажные салфетки), одежду (теплые носки, перчатки, нательные костюмы) , вещи необходимые для самой СВО (изолента, сухое горючее, газ, горелки, ключи). И, конечно же, самое главное это аптечка - жгуты, гемостатические губки, лекарства, бинты и прочее, - рассказала Александра Галимова.
Фото: Александра Галимова

Также девушки приняли письма, которые написали солдатам ученики школ. Трогательные послания написали ученики 4-5 и 8-9 классов. Также собрать удалось и деньги. На них девушки купили также ряд важных вещей.

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Приносили помощь тагильчане в квартиру Александры на Вагонке в Нижнем Тагиле, а позднее к помощи присоединился Евгений Русских, тогда вещи люди несли и в квартиру на Гальянке.

В результате было собрано 28 коробок гуманитарной помощи, мы узнали что в ней нуждаются ребята из 32-го военного городка в Екатеринбурге и приняли решение ехать именно туда, - добавила Александра.
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Также девушка рассказала, что военные сами вышли из части, чтобы забрать коробки. Помогать бойцам они планируют и дальше. В ответ от парней они получили звонки со словами благодарности. Это очень растрогало волонтеров.

Военные поблагодарили тагильчанок и прислали им множество благодарственных отзывов.

Хотелось бы сказать вам спасибо за поддержку и материальную помощь! Очень ценим ваше участие! - написал один из солдат.

Благодарности также выразили батальон «Урал».

Хочу сказать вам больше спасибо, в батальоне «Урал» находится мой друг, служит там. Благодарю вас за помощь, это очень ценно, - написал еще один военный.
#Елена Озерова#Общество#Операция на Украине#Нижний Тагил#Помощь#Гуманитарная помощь#Коробки#Еда#Деньги#Воинская часть#Волонтеры#Эксклюзив
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