Тагильчанки отправили 28 коробок гуманитарной помощи в воинскую часть Екатеринбурга

29 сентября две девушки-волонтера решили заняться сбором гуманитарной помощи для российской армии, выполняющей задачи специальной военной операции на Украине. Тогда Александра Галимова и Ксения Хвостенко открыли группу. Там они указали, как можно помочь, что нужно принести и куда.
Далее мы собирали необходимые вещи из списков, такие как например – еда (печенье, тушенка), средства личной гигиены (бритвы, мыло, порошки, влажные салфетки), одежду (теплые носки, перчатки, нательные костюмы) , вещи необходимые для самой СВО (изолента, сухое горючее, газ, горелки, ключи). И, конечно же, самое главное это аптечка - жгуты, гемостатические губки, лекарства, бинты и прочее, - рассказала Александра Галимова.
Также девушки приняли письма, которые написали солдатам ученики школ. Трогательные послания написали ученики 4-5 и 8-9 классов. Также собрать удалось и деньги. На них девушки купили также ряд важных вещей.
Приносили помощь тагильчане в квартиру Александры на Вагонке в Нижнем Тагиле, а позднее к помощи присоединился Евгений Русских, тогда вещи люди несли и в квартиру на Гальянке.
В результате было собрано 28 коробок гуманитарной помощи, мы узнали что в ней нуждаются ребята из 32-го военного городка в Екатеринбурге и приняли решение ехать именно туда, - добавила Александра.
Также девушка рассказала, что военные сами вышли из части, чтобы забрать коробки. Помогать бойцам они планируют и дальше. В ответ от парней они получили звонки со словами благодарности. Это очень растрогало волонтеров.
Военные поблагодарили тагильчанок и прислали им множество благодарственных отзывов.
Хотелось бы сказать вам спасибо за поддержку и материальную помощь! Очень ценим ваше участие! - написал один из солдат.
Благодарности также выразили батальон «Урал».
Хочу сказать вам больше спасибо, в батальоне «Урал» находится мой друг, служит там. Благодарю вас за помощь, это очень ценно, - написал еще один военный.