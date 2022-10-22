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Тагильский спортсмен отжался на брусьях 50 раз за 2 минуты

Вчера, 15:45
Спортсмен и тренер из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин 50 раз отжался на брусьях. Мини-рекорд он совершил всего за 2 минуты.

Сам атлет рассказал, что в этом году его личный рекорд по отжиманиям на брусьях составляет 98 раз, а прошлый был установлен в 2017 году — 152 раза. Его он совершил за 8 минут.

Теперь спортсмен поставил перед собой новую цель — сделать отжимания 100 раз.

А дальше посмотрим, может больше смогу. Всем мотивации, — сообщил Фанис.
Юноша из Нижнего Тагила прошёл на руках и попал в Книгу рекордов России
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Напомним, что под руководством тренера Фаниса Хайруллина множество юных тагильан устанавливают различные рекорды России. Например, недавно Хусейн Шодикулов из Нижнего Тагила прошёл на руках 25 метров и попал в Книгу рекордов России.

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Рекорд он установил 6 августа 2022 года. Мальчик занимается в команде «Стойкие».

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