Тагильский спортсмен отжался на брусьях 50 раз за 2 минуты

Сам атлет рассказал, что в этом году его личный рекорд по отжиманиям на брусьях составляет 98 раз, а прошлый был установлен в 2017 году — 152 раза. Его он совершил за 8 минут.
Теперь спортсмен поставил перед собой новую цель — сделать отжимания 100 раз.
А дальше посмотрим, может больше смогу. Всем мотивации, — сообщил Фанис.
Напомним, что под руководством тренера Фаниса Хайруллина множество юных тагильан устанавливают различные рекорды России. Например, недавно Хусейн Шодикулов из Нижнего Тагила прошёл на руках 25 метров и попал в Книгу рекордов России.
Рекорд он установил 6 августа 2022 года. Мальчик занимается в команде «Стойкие».