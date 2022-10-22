В Нижнем Тагиле открыли Мемориальную доску в честь выдающегося врача

На церемонии присутствовал мэр города Владислав Пинаев, председатель Нижнетагильской городской Думы Вадим Раудштейн, депутат Законодательного Собрания региона и ряд других представителей власти, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Отрадно, что мы продолжаем традицию сохранения памяти о выдающихся тагильчанах, руководителях предприятий и организаций, которые внесли большой вклад в развитие города, - сказал Владислав Пинаев.
Доктор Николай Павлович в 1952 году закончил медицинский институт, после этого он устроился на работу санитарным врачом в Ленинскую санитарно-эпидемиологическую станцию Нижнего Тагила.
Спустя пять лет он стал главой городской СЭС и проработал там более сорока лет. Врач постоянно вел научно-просветительскую работу, написал множество статьей на экологическую тематику.
О его работе даже рассказывается в фильме, снятом Свердловской киностудией. Уральский писатель Борис Рябинин в одной из книг называл Николая Сапугольцева человеком, открывающим солнце, потому что он много времени посвящал проблеме улучшения качества воздуха в родном городе.