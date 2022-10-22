В Нижнем Тагиле открыли Мемориальную доску в честь выдающегося врача

О его работе даже рассказывается в фильме, снятом Свердловской киностудией. Уральский писатель Борис Рябинин в одной из книг называл Николая Сапугольцева человеком, открывающим солнце, потому что он много времени посвящал проблеме улучшения качества воздуха в родном городе.