Вячеслав Гурьев из Екатеринбурга после аварии остался силен духом и телом

Вячеслав Гурьев 13 августа 2021 года попал в аварию на байке на 85-м километре Режевского тракта Свердловской области и потерял сознание.
Выжить мне помог спорт. Доктор спасал меня 5 дней. Сказал: «Если б не твоя спортивная подготовка и не твое везение, мы бы с тобой не разговаривали», — рассказывает человек с огромной мускулатурой Вячеслав Гурьев.
8 лет до аварии Вячеслав Гурьев занимался пауэрлифтингом. Успел выполнить норматив мастера спорта и стать судьей Национальной ассоциации пауэрлифтинга.
Пауэрлифтинг — это силовое троеборье. Спортсмену нужно выполнить три дисциплины: приседание со штангой на спине, жим штанги лежа и тяга штанги. Спортсмены-пауэрлифтеры с повреждением опорно-двигательного аппарата задействуют только верхнюю часть тела и выполняют жим штанги лежа.
После операции у Вячеслава отсутствуют 25% тазобедренного сустава. В бедре титановый штырь, таз собран на пластины, в голеностопе пластина и 8 шурупов.
Дети привыкли видеть папу большим и сильным. И папа не станет другим. Сила духа человека еще сильнее и круче накачанных бицепсов, — сказал Вячеслав Гурьев, придя в сознание после комы.
Хирург собрал тело, а Вячеслав собирал силы с первых минут в больничной койке:
Не надо стонать, лежать и себя жалеть. Люди с ДЦП и прочими врожденными проблемами здоровья ведут активный образ жизни. А я, здоровый мужик, не имею морального права даже на минуту сказать, как мне больно или плохо.
После медикаментозной комы свердловскому силачу пришлось бороться за каждый глоток воздуха. Легкие привыкли к аппарату ИВЛ и работать сами не хотели. Если Вячеслав засыпал, дыхание останавливалось. Привыкший к нагрузкам спортсмен сутки делал дыхательную гимнастику. Удалось победить.
Из реанимации перевели в общую палату.
Мне принесли от родных первую передачку: большой пакет с соком и водой килограмм примерно на 9. Я его схватил и начал «жать» от груди. Все ходячие в больнице и персонал пришли на меня смотреть. Но я, как профессиональный спортсмен, понимал, что мне это крайне необходимо. Я лежал, не двигаясь, и это было неправильно.
Выписали спортсмена 17 сентября и запретили вставать на ноги 3 месяца.
Дома ждала медицинская кровать (подарок парней-байкеров) и удобно подвешенный телевизор (подарок друзей). Первое, что Вячеслав попросил у семьи — гантели и набор резиновых лент для тренировок.
Сначала тренировки шли тяжело. Организм категорически отказывался что-то поднимать. Приходилось себя буквально пинать, чтобы заниматься. Со временем я «пробил» это состояние, — вспоминает силач.
Следующим испытанием оказалось даже не встать на ноги, а хотя бы поставить ногу на пол.
Боль давала мне опускать ногу только на несколько минут. Я по секундомеру ставил ногу на пол, добавляя каждый день время. Однажды я попробовал сам встать на ходунки. Получилось. Сказались тренировки! — говорит сильный человек Вячеслав Гурьев.
Обычно человек может не задумываясь шевелить ногой, делать один шажок, дойти до шкафа, спуститься по лестнице в подъезде, скакать на одной ноге с 5 этажа и поехать в спортзал. У Вячеслава на это ушли дни и недели. Он справился:
Это непередаваемые ощущения. Вроде ничего такого. Но осознание того, чего мне это стоило, дало мне силы для дальнейшей борьбы.
В спортзал дорогого и любимого человека сопровождала целая делегация — жена, дети и друзья.
На эмоциях я выжал сразу 100 кг. Все были в шоке, как и я сам! — улыбается спортсмен.
Не давала покоя правая ступня. Сроки реабилитации могли занять годы, а конечный результат был непредсказуем.
Я позвонил хирургу, который меня «собирал», и попросил ампутировать мне ногу. Он убедился в моей адекватности, назначил гору анализов, и я покатил на обследование.
20 декабря 2021 года Вячеславу Гурьеву ногу ампутировали.
Я посмотрел журнал соревнований на 2022 год по пауэрлифтингу для лиц с ПОДА. Подал заявку на жим штанги лежа и стал готовиться к своим первым соревнованиям. В новом для себя амплуа пауэрлифтера с ПОДА.
На соревнованиях в январе 2022 года силач из Екатеринбурга «пожал» в зачет 105 кг. 5 июля 2022 года Вячеслав поднял 140 кг в жиме штанги лежа.
Когда-то и я судил спортсменов с ОВЗ. Я тогда смотрел на этих людей: кого-то несли на помост, кто-то сам кое-как шел. Все разные, у всех своя судьба. Но все они не сдались, не заныли. Они живут назло, доказывая себе в первую очередь, что они могут.
Герой федерального проекта #безграничные_возможности2022 уральский силач Вячеслав Гурьев считает, что спорт спас ему жизнь, а главная его мотивация — семья.
Не могу позволить себе выглядеть слабым. Мои дети видят мои стремления, успехи, дисциплину. Независимо от обстоятельств я живу в системе жестких тренировок. Всегда можно переключиться на новые реалии, задать новые ориентиры, пока жизнь не заканчивается.