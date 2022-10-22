Вячеслав Гурьев из Екатеринбурга после аварии остался силен духом и телом

Обычно человек может не задумываясь шевелить ногой, делать один шажок, дойти до шкафа, спуститься по лестнице в подъезде, скакать на одной ноге с 5 этажа и поехать в спортзал. У Вячеслава на это ушли дни и недели. Он справился: