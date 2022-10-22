Житель Ревды напал на приехавшего на вызов патрульного

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 44-летний мужчина совершил попытку нападения с ножом на росгвардейца. ЧП случилось 8 сентября в одном из домов на Площади обороны. Тогда представители Росгвардии также прибыли для разбирательств в семейном конфликте.