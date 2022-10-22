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Житель Ревды напал на приехавшего на вызов патрульного

Сегодня, 05:57
Фото: 1MI
33-летний житель Ревды набросился с кулаками на патрульного полицейского, который приехал на вызов после поступившего сообщения о семейном конфликте.

ЧП произошло 17 октября. Представители правоохранительных органов приехали для разбирательств в один из домов на улице Чехова, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Увидев правоохранителей, нарушитель порядка набросился на одного из них и применил физическое насилие. По данному факту проводится проверка, а нападавшему грозит тюремный срок до пяти лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 44-летний мужчина совершил попытку нападения с ножом на росгвардейца. ЧП случилось 8 сентября в одном из домов на Площади обороны. Тогда представители Росгвардии также прибыли для разбирательств в семейном конфликте.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Ревда#Конфликт#Драка#Нападение
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