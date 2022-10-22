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Жителей Екатеринбурга подозревают в кражах автозапчастей из машин сервиса каршеринга

Сегодня, 10:57
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
Полицейские задержали двоих мужчин из Екатеринбурга, которых подозревают в серии краж автозапчастей.

Известно, что объектом для незаконных действий екатеринбуржцы выбирали машины, принадлежащие сервисам каршеринга. Сначала они брали в аренду машину, парковали ее в тихом месте, а там уже «разували» машины. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Например, с одной из иномарок злоумышленники сняли руль. А вместо новых деталей они вставили старье, найденное на мусорках.

Владельцы каршеринга, как только заподозрили неладное, написали заявление в полицию. После этого мужчин удалось задержать с поличным.

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Екатеринбуржцы во всем признались. Возбуждено дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчины находятся под стражей.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Каршеринг#Автомобиль#Детали
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