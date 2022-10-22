Жителей Екатеринбурга подозревают в кражах автозапчастей из машин сервиса каршеринга

Известно, что объектом для незаконных действий екатеринбуржцы выбирали машины, принадлежащие сервисам каршеринга. Сначала они брали в аренду машину, парковали ее в тихом месте, а там уже «разували» машины. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.