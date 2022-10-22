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Жителям Северного посёлка в Нижнем Тагиле стало удобнее ездить на трамваях

Сегодня, 06:36
Фото: Сергей Казанцев
Бесплатные пересадки и скидки на проезд увеличили число пассажиров, пользующихся трамваями в Северном поселке Нижнего Тагила.

После нововведения стало можно уезжать с Северного поселка как напрямую до УВЗ, так и совершив пересадку на трамвай до Пихтовых гор (маршрут №10) и в сторону центра Нижнего Тагила (трамваи №8, 12, 17).

Пассажиропоток увеличился после того, как на трамваях стали действовать бесплатные пересадки и скидки на проезд, сообщает проект общественного движения «Тагилтрам».

Жители Тагила получат скидку 10 рублей при оплате трамвая
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Напомним, что с 1 октября для тагильчан стала возможна оплата проезда на трамваи со скидкой. Единственное условие – быть обладателем карты «Мир», которой пользоваться в транспорте. Скидка, которая уже действует, - 10 рублей. Срок проведения акции - до 31 декабря.

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Акция действует только в том случае, если оплатить проезд в транспорте при помощи Mir Pay или Samsung Pay. При этом акция «Проезд со скидкой 10 ₽» не сочетается с бесплатными пересадками.

#Елена Озерова#Транспорт#Нижний Тагил#Трамваи#Пересадки#Скидка#Скидка на проезд
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