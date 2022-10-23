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Фура насмерть сбила сидящего на дороге в Сысерти пешехода

Сегодня, 10:02
Фото: 1MI
В Сысерти водитель грузовика насмерть сбил пешехода, который в темное время суток сидел на проезжей части.

В результате происшествия погиб 37-летний мужчина, пишет Ура.ру со ссылкой на региональное ГИБДД. По словам очевидцев происшествия, мужчина и раньше мог позволить себе сидеть на дороге.

Известно, что мужчина скончался прямо на месте, не дождавшись торопившихся к нему медиков.

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По данным ГИБДД, водитель грузовика занимался перевозкой хлеба. Водительские права он получил 18 лет назад. Водитель рассказал, что увидел на дороге двух человек, после чего снизил скорость и продолжил свой путь. Но оказалось, что на дороге сидел еще один мужчина. Пешеход поднял руки, однако водитель притормозить не успел.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Сысерть#ДТП#Авария#Фура#Смертельное дтп#Погибшие в дтп
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