Фура насмерть сбила сидящего на дороге в Сысерти пешехода

В результате происшествия погиб 37-летний мужчина, пишет Ура.ру со ссылкой на региональное ГИБДД. По словам очевидцев происшествия, мужчина и раньше мог позволить себе сидеть на дороге.
Известно, что мужчина скончался прямо на месте, не дождавшись торопившихся к нему медиков.
По данным ГИБДД, водитель грузовика занимался перевозкой хлеба. Водительские права он получил 18 лет назад. Водитель рассказал, что увидел на дороге двух человек, после чего снизил скорость и продолжил свой путь. Но оказалось, что на дороге сидел еще один мужчина. Пешеход поднял руки, однако водитель притормозить не успел.