Фура насмерть сбила сидящего на дороге в Сысерти пешехода

По данным ГИБДД, водитель грузовика занимался перевозкой хлеба. Водительские права он получил 18 лет назад. Водитель рассказал, что увидел на дороге двух человек, после чего снизил скорость и продолжил свой путь. Но оказалось, что на дороге сидел еще один мужчина. Пешеход поднял руки, однако водитель притормозить не успел.