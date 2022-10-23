Коробки с помощью отправили жительницы Тагила, а в Серове было северное сияние

Две девушки-волонтера из Нижнего Тагила отправили 28 коробок гуманитарной помощи в 32-й военный городок в Екатеринбурге. Собирали они необходимые вещи из списков. Это продукты питания, средства личной гигиены, одежда, вещи необходимые СВО и лекарства.
Спортсмен и тренер из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин 50 раз отжался на брусьях. Мини-рекорд он совершил всего за 2 минуты. Сам атлет рассказал, что в этом году его личный рекорд по отжиманиям на брусьях составлял 98 раз, а прошлый был установлен в 2017 году — 152 раза. Его он совершил за 8 минут.
Мебель и техника банкрота «Тагилбанка» в селе под Екатеринбургом выставлены на торги. Начальная цена эмбоссера (техники для чеканки на пластике) составляет 141,8 тысячи рублей.
В Серове местные жители застали северное сияние. Редкое природное явление пользователи интернета выкладывали в соцсети. Яркое небо местные жители наблюдали в ночь с 22 на 23 октября.
24 октября в Свердловской области ожидается сильный ветер, который может достичь 18 метров в секунду. О непогоде жителей предупредили региональные спасатели.