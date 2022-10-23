Коробки с помощью отправили жительницы Тагила, а в Серове было северное сияние

Спортсмен и тренер из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин 50 раз отжался на брусьях. Мини-рекорд он совершил всего за 2 минуты. Сам атлет рассказал, что в этом году его личный рекорд по отжиманиям на брусьях составлял 98 раз, а прошлый был установлен в 2017 году — 152 раза. Его он совершил за 8 минут.