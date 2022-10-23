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Коробки с помощью отправили жительницы Тагила, а в Серове было северное сияние

Сегодня, 10:56
Фото: «#SEROVDETKA, Серов»
Коробки с «гуманитаркой» отправили жительницы Нижнего Тагила, а в Серове было северное сияние. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 22-23 октября.

Две девушки-волонтера из Нижнего Тагила отправили 28 коробок гуманитарной помощи в 32-й военный городок в Екатеринбурге. Собирали они необходимые вещи из списков. Это продукты питания, средства личной гигиены, одежда, вещи необходимые СВО и лекарства.

Тагильчанки отправили 28 коробок гуманитарной помощи в воинскую часть Екатеринбурга
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Спортсмен и тренер из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин 50 раз отжался на брусьях. Мини-рекорд он совершил всего за 2 минуты. Сам атлет рассказал, что в этом году его личный рекорд по отжиманиям на брусьях составлял 98 раз, а прошлый был установлен в 2017 году — 152 раза. Его он совершил за 8 минут.

Тагильский спортсмен отжался на брусьях 50 раз за 2 минуты
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Мебель и техника банкрота «Тагилбанка» в селе под Екатеринбургом выставлены на торги. Начальная цена эмбоссера (техники для чеканки на пластике) составляет 141,8 тысячи рублей. 

Мебель и техника банкрота «Тагилбанка» в селе под Екатеринбургом выставлены на торги
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В Серове местные жители застали северное сияние. Редкое природное явление пользователи интернета выкладывали в соцсети. Яркое небо местные жители наблюдали в ночь с 22 на 23 октября.

Жители Серова сфотографировали северное сияние
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24 октября в Свердловской области ожидается сильный ветер, который может достичь 18 метров в секунду. О непогоде жителей предупредили региональные спасатели.

О сильном ветре предупредили спасатели жителей Свердловской области
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