TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Об опасности лесных пожаров предупредили свердловские синоптики

Сегодня, 08:08
Фото: 1MI
Синоптики Свердловской области рассказали об опасности возникновения лесных пожаров. Предупреждение будет действовать два дня.

Такая угроза сохранится до 25 октября. В регионе объявлен пятый класс горимости леса по региональной шкале. Об этом сообщает уральский гидрометцентр.

Ранее, в вечернее время 21 октября в Екатеринбурге выпал снег. Осадки на Среднем Урале наблюдались и в конце сентября. И тогда из-за низкой температуры снег в небольшом количестве можно было наблюдать на протяжении нескольких дней.

Читайте также:
На рабочей неделе в Нижнем Тагиле столбики термометров приблизятся к 0 градусамГИБДД предупреждает: на Свердловскую область надвигается мокрый снег и гололед

На предстоящей рабочей неделе ожидается похолодание. Столбики термометров будут показывать температуру чуть больше 0 градусов.

#Елена Озерова#Новости УрФО#Пожар#Леса#Горимость#Пожарная опасность#Синоптики#Природа
Подпишитесь
Голые трубы, холодные квартиры и 100% готовность к отопительному сезону в Тагиле
21 октября, 17:12
Нужны квадроциклы и экипировка: волонтёры Нижнего Тагила ищут пропавшую в Новоасбесте
21 октября, 19:41
В Нижнем Тагиле почти 6,3 тысячи детей отдохнули летом в загородных лагерях
21 октября, 16:30
В Нижнем Тагиле умер известный тренер по плаванию
21 октября, 15:41
В Нижнем Тагиле за 5 лет станет на 20% меньше дошкольников
21 октября, 19:13
Ненужный Apple и дефицитный LG. Как поменялись бренды электроники в Нижнем Тагиле
19 октября, 09:16