Об опасности лесных пожаров предупредили свердловские синоптики

Такая угроза сохранится до 25 октября. В регионе объявлен пятый класс горимости леса по региональной шкале. Об этом сообщает уральский гидрометцентр.
Ранее, в вечернее время 21 октября в Екатеринбурге выпал снег. Осадки на Среднем Урале наблюдались и в конце сентября. И тогда из-за низкой температуры снег в небольшом количестве можно было наблюдать на протяжении нескольких дней.
На предстоящей рабочей неделе ожидается похолодание. Столбики термометров будут показывать температуру чуть больше 0 градусов.