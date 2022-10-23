Подростка из Алапаевска обвинили в избиении мужчины

Ранее было возбуждено уголовное дело по ст. «Убийство, совершенное с особой жестокостью» после нападения на пенсионерку. Предварительно известно, что в вечернее время 16 октября выпускник местной коррекционной школы и его 12-летний друг облили розжигом бабушку и подожгли. Она скончалась на месте.