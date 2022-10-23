Подростка из Алапаевска обвинили в избиении мужчины

Как утверждают местные, тинейджер пристал к местному мужчине, злоупотребляющим алкоголем, и избил его. Все произошло в тот же день, когда подростки подожгли пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал «Четвертый канал».
Очевидцы утверждают, что мальчик бил пьяного мужчину руками и ногами, и что об агрессивности местных подростков знают многие жители. Факт нападения подтвердил и сам пострадавший.
Я шел от «Монетки», попрошайничал, они за мной пошли и избили за то, что я денег просил. За что они бабушку убили, не могу ничего понять, - рассказал мужчина.
Ранее было возбуждено уголовное дело по ст. «Убийство, совершенное с особой жестокостью» после нападения на пенсионерку. Предварительно известно, что в вечернее время 16 октября выпускник местной коррекционной школы и его 12-летний друг облили розжигом бабушку и подожгли. Она скончалась на месте.