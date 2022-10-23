TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Подростка из Алапаевска обвинили в избиении мужчины

Сегодня, 07:37
Фото: 1MI
В Алапаевске подростка, которого подозревают в поджоге 69-летней женщины, проверят на причастность к избиению мужчины в этот же день.

Как утверждают местные, тинейджер пристал к местному мужчине, злоупотребляющим алкоголем, и избил его. Все произошло в тот же день, когда подростки подожгли пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал «Четвертый канал».

Очевидцы утверждают, что мальчик бил пьяного мужчину руками и ногами, и что об агрессивности местных подростков знают многие жители. Факт нападения подтвердил и сам пострадавший.

Я шел от «Монетки», попрошайничал, они за мной пошли и избили за то, что я денег просил. За что они бабушку убили, не могу ничего понять, - рассказал мужчина.
Читайте также:
В полиции Нижнего Тагила назвали подозреваемого в поджоге ритуального агентстваОбвиняемая в поджогах американка сбежала из-под домашнего ареста в Екатеринбурге

Ранее было возбуждено уголовное дело по ст. «Убийство, совершенное с особой жестокостью» после нападения на пенсионерку. Предварительно известно, что в вечернее время 16 октября выпускник местной коррекционной школы и его 12-летний друг облили розжигом бабушку и подожгли. Она скончалась на месте.

#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Подросток#Избиение#Поджог
Подпишитесь
Голые трубы, холодные квартиры и 100% готовность к отопительному сезону в Тагиле
21 октября, 17:12
Нужны квадроциклы и экипировка: волонтёры Нижнего Тагила ищут пропавшую в Новоасбесте
21 октября, 19:41
В Нижнем Тагиле почти 6,3 тысячи детей отдохнули летом в загородных лагерях
21 октября, 16:30
В Нижнем Тагиле умер известный тренер по плаванию
21 октября, 15:41
В Нижнем Тагиле за 5 лет станет на 20% меньше дошкольников
21 октября, 19:13
Ненужный Apple и дефицитный LG. Как поменялись бренды электроники в Нижнем Тагиле
19 октября, 09:16